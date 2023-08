Ein Abenteuer auf dem Großglockner

Der Großglockner Ultra Trail ist ein Lauf für jene, die eine besondere Herausforderung suchen. Ein episches Abenteuer, rund um den höchsten Berg Österreichs, der Läuferinnen und Läufer aus allen Ecken und Enden der Welt anzieht. Insgesamt stellten sich 1800 Starterinnen und Starter aus 43 Nationen den unterschiedlichen Herausforderungen, die heuer angeboten wurden. Diese reichten von 16 Kilometern Distanz mit 1000 Höhenmetern bis hin zu 116 Kilometern zu absolvierender Strecke inklusive 6500 Höhenmetern.

Aus Klosterneuburg war Trail-Runner Jorge Eduardo Rios vom ULC Klosterneuburg am Start. Er stellte sich der zweithärtesten Herausforderung: 84 Kilometer und 5000 Höhenmeter galt es in seiner Kategorie zu bewältigen. Eine fast schon unvorstellbare Leistung, selbst für geübte Läufer. Ob Rios überhaupt antreten könnte, war im Vorfeld nicht ganz klar, er wurde längere Zeit von einer Verletzung an der Achillessehne geplagt, doch genau die wird bergauf und bergab noch besonders beansprucht. Er wurde allerdings rechtzeitig fit.

Wetter wurde zur großen Herausforderung

Im Rennen selbst wurde dann nicht nur die Strecke, sondern auch das Wetter zur Herausforderung. Zwischen Fusch und Kaprun, ein ohnehin bereits sehr schwerer Streckenabschnitt, brach strömender Regen über dem Starterfeld los. Rios ließ sich davon aber nicht beirren, sondern machte in dieser Phase sogar einige Plätze gut.

Unfassbare 19:21,47 Stunden kämpfte Rios gegen den Großglockner, bis er es schließlich auf dem 64. Gesamtrang über die Ziellinie schaffte, zahlreiche andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten durch die Wetterkapriolen und die schwere Strecke sogar aufgeben. In der Altersklasse M50 schaffte er es damit knapp nicht in die Top-Ten und reüssierte auf dem 14. Rang. Gesamtsieger des Rennens wurde Marcel Geissler, der die 84 Kilometer und 5000 Höhenmeter in unfassbaren 9:44,28 Stunden bezwang.

Rios war nach dem Rennen überwältigt: „Es war ein großartiger Lauf in einer wunderschönen Landschaft. Die technisch sehr anspruchsvolle Strecke mit wechselhaften Wetterbedingungen machte den Lauf zu einer tollen mentalen und physischen Herausforderung. Ganz besonders sind auch all die Kühe, Pferde, Vögel und Murmeltiere, die einen durch die unterschiedlichsten Subklima-Abschnitte begleiten.“