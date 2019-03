Dass die ULC Klosterneuburg Road Runners fast überall wo sie antreten für eine Medaille oder einen Spitzenplatz gut sind, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Die Ausbeute bei den jüngst in Ardagger ausgetragenen Landesmeisterschaften im Halbmarathon ist aber auch für Klosterneuburger Verhältnisse hervorragend.

Von den sechst angetretenen ULC-Startern, darunter zwei Damen und vier Herren, konnten sich insgesamt vier unter die Medaillenränge schieben. Dabei machten die Bedingungen es den Läufern nicht gerade einfach.

Die Bedingungen auf den zwei Runden durch die Au waren äußerst schwierig. Mit 20 Grad waren die Temperaturen nach dem Winter für die Läufer ungewohnt hoch und zusätzlich war es sehr windig“, ließ ULC-Pressesprecherin Roswitha Kurill nach dem Bewerb wissen. Aber die Road Runners wussten gut mit den schwierigen Bedingungen umzugehen. Allen voran konnte sich Paulina Weissenbök mit der Zeit von 1:47:37 Stunden in der W 40 zur Landesmeisterin küren.

Weissenbök lief zum Landesmeistertitel

Manuela Antosch wurde mit 1:38:37 Vizelandesmeisterin in der W 35 und Andreas Stieglechner gewann in 1:16:14 ebenfalls Silber in der M35. Stieglechner verpasste den ersten Platz nur knapp. Mario Sturmlechner vom LC Mank bezwang die Strecke acht Sekunden schneller.

Abgerundet wurde der Erfolg von Dauer(b)renner Robert Glaser, der mit der ausgezeichneten Zeit von 1:18:53 als zweiter ins Ziel kam.