Helene lässt die Zeiten purzeln

Das Klosterneuburger Lauftalent Helene Vogel macht 2023 dort weiter, wo sie 2022 beendet hat und feierte mit drei starken Wettkämpfen einen durchaus erfolgreichen Einstand in die Leichtathletik-Saison, die jetzt voll Fahrt aufnimmt.

Zuletzt stand sie in Andorf, Oberösterreich bei einem Meeting am Start und unterstrich ihre hervorragende Form. Sie setzte sich im Rennen über 300 Meter souverän durch und verbesserte gleichzeitig ihre bissherige Bestzeit gleich um 1,5 Sekunden auf 39,85 Sekunden. Damit schob sie sich auch gleichzeitig an die Spitze der österreichischen Jahresbestenliste. Auch die Österreichischen Staatsmeisterschaften in der Langstaffel wurden zu einem Erfolgserlebnis für die Klosterneuburgerin. Sie war gleich doppelt am Start. Zunächst im 3x800m-Bewerb und kurz danach im 4x400m-Bewerb. Keine kleine Herausforderung, lagen doch nur weniger als zwei Stunden zwischen den beiden Starts und gute und rasche Regeneration waren gefragt.

Der straffe Zeitplan schien aber kein Hindernis zu sein, denn Helene erzielte gleich über beide Distanzen eine neuer persönliche Bestzeit. So verhalf sie ihrem Team, der Staffel der DSG Wien zu einem dritten Platz in der 800m-Staffel und schließlich sogar zum eindrucksvollen Vizestaatsmeistertitel in der 400m-Staffel.

Das Programm bleibt auch in den nächsten Wochen äußerst dicht. Da stehen nämlich zunächst die österreichischen Vereinsmeisterschaften sowie zwei internationale Wettkampfeinsätze in Deutschland auf dem Plan. Das große Ziel ist die Qualifikation für zwei internationale Meisterschaften im Juli.