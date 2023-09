Klosterneuburger bei den Hitzerennen ganz stark

Am Samstag nahmen Paulina und Roland Weissenbök beim 10. Steirischen ApfelLand-Lauf teil und absolvierten dabei die Halbmarathonstrecke. Gestartet bei Mittagshitze finishte Paulina Weissenbök als fünftbeste Frau gesamt und holte sich Gold in der W45 in 1:41:48 Stunden. Roland Weissenbök holte mit der Zeit von 1:27:22 in der M50 ebenfalls den Sieg.

Am Sonntag startete Hassan El Mouden beim Halbmarathon in Kopenhagen – einem der SuperHalfs-Running-Series-Bewerben. Neben Dänemarks Hauptstadt gehören noch Lissabon, Prag, Cardiff und Valencia dazu. Auch hier ertönte der Startschuss bereits bei hohen Temperaturen um 11:15 Uhr. El Mouden konnte aber das scharf gewählte Tempo sehr lange halten und lief neue persönliche Bestzeit von 1:11:45 (3:25/km) bei sehr schwierigen Bedingungen.

Ein weiterer Höhepunkt erwartete die ULC-Athleten beim Wachau-Marathon. Hervorragende Leistung zeigte auch hier bei enormer Hitze Ilse Wieshuber, die nicht nur in ihrer Altersklasse W50 mit einer Zeit von 3:16:41 den Sieg mit großem Abstand für sich verbuchen konnte, sondern sie lief sogar als zweite Dame gesamt über die Ziellinie. Rudolf Srb beendete bereits seinen 95. Marathon und ist somit dem „100-Marathon-Club“ ganz nah. Beim Halbmarathonbewerb erzielten drei ULC-Läufer sehr gute Leistungen: Neue persönliche Bestleistungen schafften Lukas Windischberger (1:28:18) in der M30 und Richard Dobetsberger (1:43:59) in der M40. Jorge-Eduardo Rios finishte mit 1:41:35 in der M50.