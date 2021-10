Klosterneuburger im Spitzenfeld: Fünf Medaillen im Straßenlauf

Je näher das Saisonende rückt, desto erfolgreicher werden die Roadrunners des ULC Klosterneuburg. So gingen bei den Landesmeisterschaften im Straßenlauf über 10 Kilometer gleich fünf Medaillen an die Klosterneuburger, zwei davon in Gold.

Bei den Damen war Paulina Weissenbök in der W40 eine Klasse für sich. Mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 45:19 Minuten durfte sie mit der Goldmedaille um die Wette strahlen. Bronze ging an Silvija Glaser, die knapp zwei Minuten länger brauchte. Sandra Schauer konnte in der offenen Klasse der Frauen nach eine Silber erlaufen. Robert Glaser war wieder für eine Medaille gut und entschied die M50 überlegen für sich. Bronze ging an Nikalaus Göckl.

Die letzten großen Ziele in dieser Saison sind die noch anstehenden Crosslaufmeisterschaften und die Meisterschaft im Halbmarathon.