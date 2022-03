Klosterneuburger Medaillenflut im Halbmarathon

Werbung

Die Läuferinnen und Läufer des ULC Klosterneuburg haben ein äußerst erfolgreiches Wochenende hinter sich gebracht. Bei den Landesmeisterschaften im Halbmarathon, die in Mistelbach über die Bühne gingen, gab es einige Erfolge zu bejubeln.

Allen voran konnte sich Sandra Schauer in der allgemeinen Klasse der Damen den Gesamtsieg holen. Ilse Wieshuber wurde Dritte. „Da ich mich früh absetzen konnte, war eine noch bessere Zeit äußerst schwierig. Tempo, Atmung und Konzentration spielten perfekt zusammen,“ analysierte Schauer ihr Rennen. Auch die ersten Plätze in der Staffel der Damen und der Herren gingen an den ULC Klosterneuburg.

Simon Schmidmayr und Hassan El Mouden gingen gleichzeitig über die Ziellinie und belegten ex aequo den fünften Platz. Doch auch in den Altersklassen setzte der ULCK Maßstäbe: Paulina Weissenbök gewann die W45, Andrea Grikinger landete auf dem dritten Platz. Ilse Wieshuber gewann die W50 und Gerlinde Schmidmayr holte Silber.

Roland Weissenbök reüssierte in der M45 auf dem sechsten Platz und Karl Balasch wurde Fünfter in der M60. In der M50 landete Nikolaus Göckel auf dem dritten Platz und Thomas Stangl auf dem siebenten. In der M55 schaffte es Jorge Eduardo Rios auf den dritten Platz, Thomas Briza wurde Vierter und Stefan Schneider hlte den fünften Platz. Gerda Piffl konnte sich in der W65 durchsetzen und Gold holen.

Robert Glaser vom LC Just4Fun landete in der Gesamtwertung auf dem zehnten Platz und setzte sich in der M50 durch.