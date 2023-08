Klosterneuburger Medaillenregen

Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad fanden im Leichtathletikzentrum im Wiener Prater die Meisterschaften der Masters für Wien und Niederösterreich statt. Klosterneuburg zeigte sich wieder einmal als wahre Hochburg in dieser Kategorie.

So waren die beiden Leichtathletikvereine der Stadt insgesamt mit stolzen 19 Athleten und Athletinnen vertreten. (13 ULC Klosterneuburg und 6 LC Just4Fun).

Die Ausbeute dieser 19 Athletinnen und Athleten darf man durchaus als sensationell bezeichnen. Insgesamt wurden 37 Goldmedaillen, 20 Silbermedaillen und 12 Bronzemedaillen erlaufen, ersprungen und erworfen.

Über 22 erste Plätze, 18 zweite Plätze und 8 dritte Plätze durfte sich der ULC Klosterneuburg freuen. Zusätzlich gab es 21 neue persönliche Bestleistungen. Besonders die Damen zeigten sich in Topform. Tina Thurner war bei ihrem Debüt die erfolgreichste Starterin mit fünffach Gold und einmal Silber. Lenka Salaba startete gleich in sieben Disziplinen und schaffte es in allen aufs Podest. Bei den Herren räumte Abdejalil Fathi mit vierfach Gold und zahlreichen persönlichen Rekordzeiten groß ab. Über 800m gelang ihm in seiner Altersklasse M75 mit 2:53,30Minuten sogar ein neuer Österreichischer Rekord neben zahlreichen Landesrekorden. Der Obmann des ULC Klosterneuburgs, Roland Weissenbök, der selbst auch eine Goldmedaille über 800m beisteuerte, zieht stolz Bilanz: „Unsere Athletinnen und Athleten haben wieder auf beeindruckende Weise gezeigt, dass der ULC Klosterneuburg auch heuer wieder die Nummer 1 für Masters Athleten in Niederösterreich ist.“

Doch auch für den LC Just4Fun waren die Meisterschaften äußerst erfolgreich. Es gab harte und spannende Kämpfe, wie etwa der 800m Lauf der M55, in dem Hans Löbl mit nur 0,01 sec Vorsprung die Bronzemedaille gewann. Robert Glaser musste über 400m bis zum letzten Meter kämpfen bevor es ich um 0,25 sec durchsetzte. Manuela Antosch steuerte ebenfalls zahlreiche Spitzenplätze bei und mit taktischen Meisterleistungen holte sich Silvija Glaser nicht nur eine handvoll persönlicher Bestzeiten, sondern auch zahlreiche Siege.

Klaus Kohout, Pressesprecher des LC Just4Fun hob auch die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen positiv hervor, die sich bei ihren starken Leistungen gegenseitig lautstark unterstützten.