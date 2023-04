Kohout lief ins WM-Finale

Werbung

Klaus Kohout, Läufer des LC Just4Fun aus Klosterneuburg, ging bei der Masters-Weltmeisterschaft im polnischen Torun in der AK60 über die 1500 Meter an den Start. Bereits im Vorlauf drückte er gewaltig auf die Tube: „Ich wusste, dass ich von meiner Zeit her kaum eine Chance auf das Finale hatte, so musste ich bereits im Vorlauf alles geben.“ Diese Taktik ging auf. Nach 4:48,73 Minuten war er im Ziel, stellte damit nicht nur einen neuen österreichischen Altersklassenrekord auf, sondern zog auch mit der zweitschnellsten Vorlaufzeit ins Finale ein.

Im Finale bestätigte er dann seine gute Vorlaufzeit, kam nach 4:50,72 Minuten im Ziel an und durfte sich über den neunen Rang im Endklassement freuen. „Da ging die Post ab. Ich versuchte mit dem Feld mitzulaufen, hatte bereits schwere Beine und wollte auf keinen Fall Letzter werden. Ich bin unendlich dankbar, dass ich diese wunderbare Erfahrung bei solch einer Masters-WM machen durfte. Damit erfüllte sich mir ein Kindheitstraum“, kommentierte Kohout seinen Antritt.