Laufen verbindet

Der Obmann des ULC Klosterneuburgs, Roland Weissenbök, und seine Gattin Paulina nahmen als Vorbereitung auf den bevorstehenden Herbstmarathon im Oktober an einem run2gether Laufcamp in Kals am Großglockner teil. Hierbei konnten sie auf 1.400m Seehöhe mit 15 Spitzenläufern aus Kenia, die den Sommer über in Kals am Großglockner leben, gemeinsam trainieren, ihre Lebensgewohnheiten kennenlernen und auch ein wenig zur Völkerverständigung beitragen.

Besonders beeindruckend war für die beiden Klosterneuburger, dass Paulina die ganze Woche durch die amtierende Vizeweltmeisterin im Berglauf Philaries Kisang und Roland durch Timothy Kirui (Weltmeisterschaftsteilnehmer mit einer Bestzeit von 28:06 über 10km) persönlich gecoacht wurden.

Nach dem gemeinsamen Morgenlauf um 7 Uhr, wurde gemeinsam gefrühstückt, typischerweise Porridge mit Früchten. Nach einer kurzen Verdauungspause folgten dann meist eine schnelle Laufeinheit und im Anschluss das gemeinsame Mittagessen.

Danach wechselten sich eine Gymnastik-, oder Krafttrainingseinheit mit Vorträgen über die richtigen Ernährungsgewohnheiten ab. Der Tag klang dann mit einem gemeinsamen Abendessen, Gesellschaftsspielen und kenianischen Tänzen aus. Es blieb auch immer viel Zeit zum gemeinsamen Austausch.

Die Weissenböks waren vom authentischen kenianischen Essen sehr begeistert, das von den Athleten, wie zum Beispiel auch vom amtierenden Weltmeister im Berglauf Patrick Kipngeno, selbst zubereitet wurde, sehr lecker schmeckte und typischerweise aus Eintöpfen mit Kartoffeln, Gemüse, Hülsenfrüchten und Polenta bestand.

Besonders berührt waren die Weissenböks von der Aussage von Paulinas Laufbegleiterin Philaries, dass sie sich mit den Einnahmen aus dem Aufenthalt in Österreich gerne zu Hause eine zweite Kuh kaufen möchte. Ein weiterer Athlet beabsichtigt mit den Einnahmen das Haus seiner Familie mit fließendem Wasser zu versorgen. Mit einem typischen Einkommen von 100 EUR pro Monat wäre all das nicht möglich.

Mit den Einnahmen aus den Laufcamps haben die ehrenamtlichen Mitglieder von run2gether bereits mehrere Sozialprojekte in Kenia, wie zum Beispiel eine Schulküche für 340 Volksschulkinder, realisiert. Die Weissenböks sind von der Idee eines gemeinsamen Laufcamps so begeistert, dass sie im nächsten Jahr ein Laufcamp in Kenia planen.