Am Sonntag fanden die Marathon-Staatsmeisterschaften bei perfekten Bedingungen auf der Prater-Hauptallee statt. Die Teilnahme war nur mit einem negativen Coronatest möglich.

Schnellster Klosterneuburger war wieder einmal Robert Glaser. Nach einem schnellen Start hatte er auf der zweiten Runde etwas zu kämpfen und kam trotzdem bereits nach 2:47,45 Stunden ins Ziel. Neben dem 27. Rang in der Gesamtwertung erlief er sich so auch den 3. Platz in der NÖ-Wertung.

Thomas Briza war nach 3:29,39 Stunden im Ziel und Rudi Srb, der seinen 82. Marathon lief war nach 3:39,40 Stunden über die Linie.

Bei den Frauen war Manuela Antosch die beste Klosterneuburgerin. Sie landete mit 3:37,29 Std auf dem 19. Rang, sowie auf dem 2. Rang in der niederösterreichischen Wertung. Paulina Weissenbök kam zeitgleich mit ihr ins Ziel und Silvija Glaser meldete sich mit 3:53,14 von ihrer Verletzungspause zurück.