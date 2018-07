Nachdem der Läufer der ULC Klosterneuburg Road Runners sich zuletzt zum Niederösterreichischen Landesmeister über die 1.500-Meter küren konnte, nahm das Nachwuchstalent vergangenen Donnerstag am Sommermeeting des Wiener Leichtathletikverbandes teil und schlug erneut zu.

Schmidmayr, der vor seinem Landesmeistertitel nicht voll in Form war und deshalb mit seinem Leistungsanstieg umso mehr für Furore sorgte, erlief nicht nur eine Topplatzierung, sondern beendete das Rennen auch mit einer Top-Zeit.

Er beendete die 1.000-Meter in 2:46,35 Minuten und wurde mit diesem Superlauf fünftschnellster Niederösterreicher sowie knapper Vierter in der Österreichweiten U-18 Wertung.

Am erfreulichsten aus Klosterneuburger Sicht ist aber wohl, dass Schmidmayr sich mit dieser Zeit auch auf Platz Drei in der seit 30 Jahren geführten „ewigen Bestenliste“ der Roadrunners eintragen konnte und sich somit einen Platz in der Roadrunners Geschichte sicherte.

Auf Zeitenjagd wird der Klosterneuburger sicherlich auch wieder beim 23. Klosterneuburger Sommermeeting gehen, welches am 28. Juli ab 14:00 Uhr im Happyland Klosterneuburg abgehalten wird.

Geboten wird, neben einem vielseitigen Programm für die Nachwuchsklassen, auch ein Lauf über 800-Meter sowie ein Lauf über 5.000-Meter für die Starter in den offenen Klassen. Interessierte können sich gerne unter 0650/691 58 29 melden.