Undankbares Ergebnis: Blech für Schmidmayr

Mit Simon Schmidmayr war eines der größten Laufsporttalente der Stadt zuletzt für den ULC Klosterneuburger bei den Österreichischen Meisterschaften der U23 über die 5000m am Start. Dass er in guter Form ist, zeigte Simon mit einer starken Zeit von 15:54,81 Minuten mit der er über die Ziellinie kam. In der extrem starken Mittelstreckenkonkurrenz war das Rennen von Anfang an ein sehr taktisches von allen Beteiligten und das Tempo zu Beginn eher gedämpft. Simon übernahm für knapp drei Kilometer die Führungsarbeit und nach einer Tempoverschärfung ging es flott bis ins Ziel.

Die Führungsarbeit schien auf den letzten Metern aber ihren Tribut zu fordern und schließlich musste der Klosterneuburger sich mit dem vierten Platz begnügen, da er nur 12 Sekunden hinter dem Dritten über die Linie kam. Erfreulicher lief es für den ULC beim Ruppersthaler Weintraubenlauf. Da schnappte sich Paulina Weissenbök mit dem dritten Gesamtrang auch den zweiten Platz in der W45, während Karoline Balasch die W60 für sich entschied. Roland Weissenbök schaffte es auf den dritten Platz in der stark besetzten M50 und Karl Balasch landete in der M60 auf dem siebenten Rang.