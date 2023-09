Vier Mastersmedaillen für LC Just4Fun bei den Bundesmeisterschaften

Optimales, mildes Herbstwetter und eine tolle Organisation mit vielen freundlichen Kampfrichtern erfreuten die Oldies des Klosterneuburger Laufvereins LC Just4Fun bei den letztwöchigen österreichischen Mastersmeisterschaften. Dazu gab es stark besetzte und spannende Bewerbe. „Und Konkurrenz belebt das Geschäft“, weicht Klaus Kohout, der auch mit über 60 Jahren einen harten Fight auf der Laufbahn „einfach liebt“.

Den Anfang für die Klosterneuburger machte am ersten Tag aber Manuela Antosch in einem extrem spannenden 5000-m-Lauf der Frauen. Dabei sicherte sich die „Gazelle“, wie Manuela aufgrund ihres anmutigen Laufstils von ihren Kollegen gerne genannt wird, die Silbermedaille. Mehr noch freute sie sih über ihre tolle Zeit, verbesserte sie doch trotz der hohen Temperaturen ihre Jahresbestzeit um stolze 40 Sekunden auf hervorragende 19:37,42 Minuten. „Unter 20 Minuten war mein Ziel, aber dass es o gut geklappt hat ist fantastisch“, dankte sie freudestrahlend im Ziel vor allem ihrem Trainer Andreas Stieglechner. „Er hat immer an mich geglaubt!“

Am zweiten Tag war dann der große Auftritt von M60-Athlet Klaus Kohout, der die 800-m-Strecke, also die zwei beinharten Stadionrunden in Angriff nahm. Kohoit setzte vom Beginn an auf ein hohes Tempo, passierte die 400 Meter in 70,6 Sekunden und lief zu einem überlegenen Sieg. Mit 2:25,19 Minuten wurde er zum ersten Mal österreichischer Meister über diese Distanz.

Am dritten Tag sorgte Alexander Kurill für die dritte Medaille des LC Just4Fun. Im 1500-m-Lauf der M50 konnte sich Kohouts Trainingskollege heuer von 5:07,44 auf 5:04,99 Minuten verbessern und damit die Bronzemedaille erringen. Nach dem steilen Aufstieg heuer hat er sich für kommende Saison schon viel vorgenommen. „Nächstes Jahr laufe ich unter fünf Minuten“, prognostizierte er voller Euphorie kurz nach dem Rennen.

Über 400 Meter gab es am Schlusstag noch ein ganz knappes Rennen. Die ersten Drei lagen im Ziel innerhalb von 1,1 Sekunden. In einem spannenden Finish konnte Kohout in der persönlichen Jahresbestzeit von 65,32 Sekunden seine Mitkonkurrenten Martyn Bowen und Siegfried Dietrich dabei knapp niederringen. Es war dies die zweite Goldmedaille für Kohout, der damit auch seinen Vorjahrestitel erfolgreich verteidigt und die vierte Medaille für den LC Just4Fun Klosterneuburg klar gemacht hat. Goldmedaillen-Garant und Klubgründer Robert Glaser musste heuer aber aus gesundheitlichen Gründen leider pasen. „Ich werde aber bald wieder auf der Startlinie stehen“, gibt er Entwarnung, was seine Gesundheit betrifft.