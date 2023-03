Wind als Spielverderber

Werbung

Roland Weissenbök und Paulina Weissenbök vertraten die Klosterneuburger Laufsportler zuletzt beim Unesco-Cities Marathon in Italien. Dieser führte von der Festungsstadt Palmonova nach Aquileia und wieder zurück. Mit Temperaturen um die acht Grad, ideal für Marathonläufer und einer schnellen Strecke wirkte alles für gute Zeiten angerichtet. Während dem Lauf kam auf der zweiten Hälfte allerdings sehr starker Wind auf, der neue Bestzeiten verhinderte. Umso stärker sind die Ergebnisse von Roland mit 3:06:42 Stunden und Paulina mit 3:47:08 Stunden einzuschätzen. Roland schaffte es damit auf den 11. Platz in der allgemeinen Klasse und den zweiten Platz der M50, während Paulina auf dem 10. Platz in der allgemeinen Klasse und dem zweiten Platz in der W45 landete. Auch zum großen Erfolg der ehemaligen ULC-Klosterneuburg-Athletin Sandra Schauer, die jetzt für St. Pölten am Start ist und bei den Staatsmeisterschaften in Linz zu Doppelgold lief, äußerte sich der Obmann: „Wir freuen uns sehr über ihren Erfolg, gratulieren ganz herzlich und sind gleichzeitig schon auch ein bisschen stolz.“