Klosterneuburger Marathon-Hochburg

Der Vienna City Marathon am Sonntag war nicht nur wieder ein Laufspektakel der Sonderklasse, sondern gleichzeitig wurden auch die österreichischen Staatsmeisterschaften und die niederösterreichischen Landesmeisterschaften ausgetragen. Die beiden Klosterneuburger Vereine durften am Ende ihrer Strapazen wieder über eine ganze Menge an Edelmetall jubeln.

Vier Medaillen für Ilse Wieshuber

Besonders um den Hals von Ilse Wieshuber klimperte es gewaltig. Sie sammelte ganze vier Medaillen. Sie kam nach 3:18:01 Stunden im Ziel an, schnappte sich damit nicht nur den Staatsmeistertitel in der W50, sondern auch den NÖ-Vizelandesmeister in der allgemeinen Klasse und den NÖ-Landesmeistertitel in der W50. Zusätzlich erlief sie sich mit ihren Vereinskolleginnen Paulina Weissenbök und mit Marathon-Debütantin Katharina Geiger in der Frauenwertung der Staatsmeisterschaft den dritten Platz und den NÖ-Landesmeistertitel.

Paulina Weissenbök freute sich zusätzlich über den zweiten Platz in der W45, Katharina Geiger machte es Paulina in der W40 nach, in derselben Altersklasse belegte Katarina Berger den dritten Platz.

Bei den Herren lief Klaus Pichler seine neue persönliche Bestzeit von 3:07:22 und holte sich somit den dritten Platz in der M55. Rudolf Srb finishte seinen bereits 93 Marathon und belegte mit 3:40:47 den vierten Platz in der M55, Stefan Schneider lief auf den fünften Platz. In der M45 freute sich Mario Berger über den zweiten Platz. Der ULC Klosterneuburg Obmann Roland Weissenbök freut sich über die tollen Ergebnisse: „Ich bin auf unsere Damen-Mannschaft sehr stolz. Ein dritter Platz bei einer so starken österreichischen Konkurrenz ist einfach nur sensationell!“

Dritter Titel für Robert Glaser

Sensationell war natürlich auch wieder Robert Glaser vom LC Just4Fun unterwegs. Er setzte sich in der M55 durch, sein dritter Staatsmeistertitel in diesem Jahr. In der NÖ-Wertung reichte es für den zweiten Platz in der allgemeinen Klasse und den Sieg in der Altersklasse. Etwas überraschend schaffte es sein Vereinskollege Florian Schall auf den dritten Platz in der NÖ-Wertung und sicherte sich Gold in der M35. Ebenfalls erfolgreich unterwegs war Manuela Antosch, die die W40 bei der NÖ-Landesmeisterschaft für sich entschied. Für Silvija Glaser reichte es immerhin für einen dritten Platz in der W45 der Landesmeisterschaft. „Nach vielen Monaten in der Kälte war das Rennen bei den hohen Temperaturen doch sehr schwer, umso erfreulicher sind die starken Ergebnisse,“ so Robert Glaser.