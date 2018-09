Die Saison der Mosquitos Klosterneuburg geht erfolgreich weiter.

Nachdem man sich heuer bei den Mixed-Staatsmeisterschaften erneut den dritten Platz sichern konnte und bei den Meisterschaften der Herren und Damen zeigte, dass man immer näher an die Top-Teams heranrückt, nahm man nun mit mehreren Teams erfolgreich an den ersten Niederösterreichischen Meisterschaften teil.

Bei dem Bewerb, der am Sonntag auf der Klosterneuburger Presslerwiese ausgetragen wurde, waren insgesamt sieben Teams aus Niederösterreich am Start. Zusätzlich war das junge Wiener Team UFO außer Konkurrenz am Start.

Die Mosquitos nutzten die Gelgenheit und waren auch mit den eigenen Jugendteams vertreten um diesen die Gelgenheit zu geben, sich auf die anstehenden Jugendmeisterschaften vorzubereiten. Das Finale bestritten die erste Mannschaft der Klosterneuburger und die Winona Raiders aus Mödling. In einer spannenden Partie konnten sich die Mosquitos, die bis dahin in den Gruppenspielen und der KO-Phase kaum gefordert wurden, knapp mit 12:10 gegen die Kontrahenten aus Mödling durchsetzen und sich somit zum ersten Niederösterreichischen Meister küren.

„Ich freue mich, dass das Turnier so gut angenommen wurde und alles gut funktioniert hat. Außerdem möchte ich mich bei den vielen helfenden Händen aus dem Verein bedanken“, ist Mitorganisator Martin Fürst froh.