Bike-Girls zu NÖ-Heroes gekürt

Leyla Höfer und Anabel Hutter aus Klosterneuburg, schlossen zuletzt eine phantastische Saison ab. Das für die rts BikeKids fahrende U17-Duo holte bei den österreichischen Meisterschaften in verschiedenen Disziplinen gleich zwei Goldmedaillen, zwei zweite Plätze und drei Bronzemedaillen.

Das Ziel für das kommende Jahr ist bereits klar gesteckt: Punkte in der UCI-Weltrangliste zu holen. Für ihre Erfolge wurden die beiden von ASVÖ-NÖ-Präsident Alexander Harbich sogar mit dem Heroes Award gekürt. Leyla Höfer holte als 15-Jährige den U17-Titel im Cross-Triathlon, gewann dazu U17-Bronze bei den Titelkämpfen Duathlon, im Quer und im Olympischen Mountain-Bike-Cross Country. Auch bei der NÖ-Landesmeisterschaft im Cross Country wurde Lena starke Dritte. Zuvor wurde sie bereits Downhill-Vizemeisterin.

Die ebenso 15-jährige Anabel Hutter eroberte die U17-Krone im Bewerb Pumptrack – also auf der städtischen Asphalt-Wellen-Piste. Silber gewann sie im Eliminator Mountainbike. Dazu dominiert die Tochter des rts BikeKids-Obmannes als Enduro-Landesmeisterin seit der U15-Kategorie alle Enduro-„Wexl-Races“.

Die großen Vorbilder der beiden sind Österreichs Olympia-Hoffnungen Mona Mitterwallner und Laura Stigger. „Bis dahin ist es aber noch ein sehr langer Weg. Im nächsten Jahr steigen die Mädchen in die Junioren-Weltranglisten-Rennen ein, ab 2026 soll es in den Weltcup gehen. Beide Mädels sind in vier verschiedenen Disziplinen bei österreichischen Meisterschaften erfolgreich und sind Mitglieder des U17-Nationalteams“, erklärt der Obmann von rts BikeKids und ASVÖ-NÖ-Landesfachreferent für Radsport, Manfred Hutter.

„Wir drücken beiden die Daumen, dass sie den Umstieg vom Nachwuchs in die allgemeine Klasse gut meistern. 2026 hoffen sie auf erste Weltcup-Einsätze“, sagte ASVÖ-NÖ Vizepräsident Alexander Harbich bei seinem Vereins-Besuch in Klosterneuburg