Sieg für Wychera in Krumbach

Mit 35 Kilometern länge und 1300 Höhenmetern war der „Bike the Bugles“ Mountainbike-Marathon der perfekte Trainignswettkampf für die Crosstriathlet Dominik Wychera. Da er sich erst sehr kurzfristig für eine Teilnahme an dem Rennen entschied, ging Wychera aus der letzten Reihe an den Start und hatte 99 Konkurrenten vor sich, die es zu überholen galt.

Der Klosterneuburger eröffnete das Rennen deswegen mit einem Sprint auf dem ersten Anstieg, um rasch Plätze aufzuholen. Auf dem ersten Downhill war er bereits in der Spitzengruppe angekommen. In dieser ging es heiß zur Sache. Wychera setzte sich mit zwei anderen Fahrern vom restlichen Feld ab und bis zum letzten Anstieg ritterten drei Fahrer um die Führung.

In den letzten Downhills und kleineren Uphills konnte der Klosterneuburger dann seine ausgezeichnete Technik gekonnt ausspielen und sich schließlich entscheidend an die Spitze setzen. Nach 1:52 Stunden überquerte er als Sieger die Ziellinie. Gemeinsam mit seinen Kollegen vom NORA Racing Team konnte er auch die Teamwertung für sich entscheiden.

„Was für ein Tag. Die Form stimmt“, schwärmte Wychera nach dem Rennen.