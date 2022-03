Klosterneuburgs Judokas eilen von Erfolg zu Erfolg

Werbung

Die Judounion Klosterneuburg kommt in den letzen Wochen wieder so richtig in Fahrt und sorgt für eine Erfolgsmeldung nach der anderen.

Schülerliga: Der Niederösterreichische Verband hat eine Schülerliga ins Leben gerufen, bei der auch die Klosterneuburger nicht fehlen dürfen. Mit gleich drei Mannschaften ist man vertreten.

Die Liga bietet ein interessantes Format: Jede Mannschaft stellt neun Kinder, die gemeinsam nicht über 350 Kilo auf die Waage bringen. Dann treten zu Beginn die beiden Schwersten gegeneinander an, gefolgt von den Zweitschwersten, bis am Ende die beiden Leichtesten auf die Matte kommen.

Die Klosterneuburger traten mit zwei Teams gegen das Leistugszentrum Wr. Neudorf an. Das Team „Klosterneuburg Hulk“ konnte sein Duell gewinnen, während „Klosterneuburg Krokodil“ sich geschlagen geben musste. Im Anschluss gab es auch ein kurzes gemeinsames Training mit den Schützlingen der beiden Vereine.

Rapsocup: Vier Starter waren beim U16 Rapsocup in Linz am Start. Alle vier konnten die Heimreise mit Edelmetall in der Tasche antreten. Laura Kunyik holte Bronze, Villö Harastzi gelang Silber und Niklas Gümüskaya und Mario Kainrath holten sich mit fünf Siegen im Gepäck Gold.

U18 Europacup: Helene Schrattenholzer feierte in Zagreb ihr Europacup-Debüt. Mit ihren 15 Jahren gelang ihr dabei gegen die durchwegs älteren Konkurrentinnen eine kleine Sensation. Mit drei Siegen darunter gegen die Nummer 17 der Weltrangliste klettert sie bis auf den 7. Platz in der Gesamtwertung. Dabei muss sie sich lediglich gegen die Nummer 6 und die Nummer 5 der Weltrangliste geschlagen geben.

U21 Europacup: Auch Jessica Fortner zeigte, dass sie mit älteren Konkurrentinnen umgehen kann. Beim U21 Europacup in Coimbra musste sie sich nur gegen die spätere Siegerin und die spätere Drittplatzierte geschlagen geben und brachte einen eindrucksvollen siebenten Platz in die Wertung. Auch Philip Aust und Katja Gadermaier waren in Portugal im Einsatz, beide schieden allerdings bereits früh aus.