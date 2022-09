Mit der Schule startet auch der Sport in Klosterneuburg durch

Werbung

Die sportliche Vielfalt in Klosterneuburg ist bekanntlich groß. Von A wie American Football bis Z wie Zillenfahren reicht das Angebot. Gerade jetzt zu Schulbeginn starten viele Vereine mit Schnupperprogrammen und Einsteigerkursen. So haben zum Beispiel zuletzt die Footballer der Broncos ein Tryout abgehalten und auch die Judo Union Klosterneuburg lockt Interessierte mit Schnupperkursen.

Bei den Judokas machte Sportstadtrat Christoph Kaufmann sich zuletzt selbst ein Bild von den neuen Trainingsräumlichkeiten in der alten Bezirkshauptmannschaft, die dem Verein von der Stadt zur Verfügung gestellt werden und rührte dabei die Werbetrommel für die Vereine der Stadt.

„Bewegung und Sport ist für unsere Kinder von enormer Bedeutung. Daher empfehle ich gerade jetzt allen Eltern, mit den Kindern von den zahlreichen Schnupperangeboten der Vereine Gebrauch zu machen. Ich bin mir sicher, dass sich für jedes Kind die passende Sportart findet“, so Kaufmann. Die Covid-Krise habe dem ehrenamtlichen Sport in ganz Österreich stark zugesetzt, vieles war nicht möglich, so Kaufmann. „Daher ist es als besonderes Signal zu verstehen, dass dort, wo früher auf Corona getestet wurde, heute Kinder und Jugendliche aller Leistungsstufen ihren Sport ausüben können“, spielte Kaufmann auf den Judo Trainingsraum in der alten Bezirkshauptmannschaft an, wo vor kurzen noch eine Teststraße beheimatet war.

Der Trainingsraum soll auch den gesteigerten Trainingsbedürfnissen jener Sportlerinnen und Sportler gerecht werden, die bereits international und für das Österreichische Nationalteam kämpfen. „Die Judounion Klosterneuburg leistet eine kontinuierlich qualitätsvolle Arbeit. Sie vermittelt einerseits bereits den jüngeren Kindern Freude am Sport, andererseits ist auch ein Leistungskader entstanden, der auch den österreichischen Nationaltrainern nicht vorenthalten blieb“, so Kaufmann abschließend.