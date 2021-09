Sopron KC- BK IMMOUNITED Dukes 76:65.

Die Mannschaft der BK Dukes hat sich seit der letzten Saison stark verändert und so ist die Vorbereitung auf die anstehende Saison in der Superliga heuer besonders interessant. Wäre man sonst geneigt, den Vorbereitungsspielen nicht allzu viel Beachtung zu schenken, sollte man heuer ganz genau beobachten, was sich bei den Klosterneuburgern tut.

Bereits fünf Tage nach dem Start in die gemeinsamen trainings absolvierten die Klosterneuburger am vergangenen Wochenende ihr erstes Testspiel. Gegner war KC Sopron aus der ungarischen Grenzstadt.

Die Ungarn, die in der Vorbereitung schon weiter wirkten als die Klosterneuburger, erspielten sich im ersten Viertel bereits einen Vorpsrung von zehn Punkten, während die Dukes erst wieder auf Betriebstemperatur kommen mussten. Ab dem zweiten Viertel konnten die Klosterneuburger zwar wesentlich besser dagegenhalten, doch die Gastgeber ließen sich ihren Vorsprung nicht mehr nehmen und brachten die Führung solide über die Zeit. Aber auch die Klosterneuburger können mit der gebotenen Leistung zufrieden sein, denn nicht das Ergebnis, sondern der Gesamteindruck der Mannschaft standen für den Headcoach im Fokus.

O‘Shea mit erster Partie zufrieden

„Nach einer intensiven Trainingswoche war das erste Preseason-Spiel insgesamt ganz in Ordnung. Wir haben unsere Spielweise von Viertel zu Viertel verbessert. Man konnte auch schon erste Ansätze unserer Spielphilosophie erkennen,“ analysierte Dukes-Coach O‘Shea die Partie.

Dichtes Programm bis zum Saisonstart

Phasenweise waren wir sehr gut und phasenweise sehr hektisch mit vielen Fehlern. Ich konnte alle Spieler einsetzen und habe mich besonders gefreut, Pedja nach der langen Pause wieder spielen zu sehen. Wichtig war, die positive Stimmung in der Mannschaft und Energie zu sehen und auch der nötige Wille war vorhanden. Das sind die Eigenschaften, die uns als Team auszeichnen müssen,“ gibt O‘Shea die Marschrichtung für die nächsten Wochen der Vorbereitungszeit vor.

Das Programm der Klosterneuburger für die nächsten Wochen ist durchaus intensiv. Neben zahlreichen Trainingseinheiten wird auch viel gespielt werden. Als nächstes geht es zu einem Turnier nach Zlin, bevor man gegen Bratislava und Lucenec testet.

Ende September soll es dann zur Neuauflage des Niederösterreich-Cups kommen, an dem neben den Klosterneuburgern auch die Mistelbach Mustangs, die Wölfe aus St. Pölten und Traiskirchen teilnehmen. Am 28. September beginnen die Dukes ihr internationales Engagement im Alpe Adria Cup, ehe es am 9. Oktober mit dem ersten Saisonspiel der Supgerliga gegen die Kapfenberg Bulls losgeht.