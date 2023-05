Ultimate Fieber in Klosterneuburg

Die begeisterung für den Sport mit der Scheibe wächst in Klosterneuburg seit Jahren stetig weiter an. Der Verein „Mosquitos Klosterneuburg“ verzeichnet internatonale Erfolge. Doch die Anfänge liegen, wie bei vielen Dingen, auch im Sport oft in der Schule.

Peter Scheruga ist Lehrer am Bg/Brg Klosterneuburg und betreut außerdem die Unverbindliche Übung Ultimate Frisbee. Er ist österreichweit in der Szene unterwegs und organisiert auch seit vielen Jahren den Schulcup in Klosterneuburg. Dieser stellt mittlerweile jährlich neue Rekorde an Teilnehmern auf. Heuer traten auf acht Spielfeldern, 64 Teams und knapp 650 Teilnhmerinnen und Teilnehmer gegeneinander an. Neben dem Gymnasium Klosterneuburg war das Privatgymasium mit fünf Teams, die Langstögergasse mit zwei Teams, die Weinbauschule mit einem Team und Schulen aus Baden, Guntramsdorf und Mödling vertreten.

Gespielt wurde in vier Gruppen. Die ersten und zweiten Klassen traten jeweils in einer eigenen Gruppe gegeneinander an, die dritten und vierten Klassen erhielten eine gemeinsame Wertung und die Oberstufe spielte ebenfalls gesammelt in einer Gruppe. Nach heiß umkämpften Spielen konnte sich das Gymnasium Klosterneuburg in jeder Klasse durchsetzen. Beim Ultimate Frisbee ist ein guter Spirtit of the Game allerdings mindestens genauso hoch anzusehen wie ein Sieg nach Punkten. Und so bemühen sich alle Teams um ein Faires Spiel.

Foto: Jakob Edinger

„Ich finde Sport im Schulalltag extrem wichtig und Ultimate nimmt einen besonderen Platz unter den Sportarten ein. Es geht viel um das Miteinander, das man im Vorfeld des Turniers auch im Schulaltag merkt.“, meint Peter Scheruga. Dieses Miteinander wollte auch das Fernsehen erleben und so stattet nicht nur Puls4 sondern auch der ORF dem Turnier einen Besuch ab.

Doch nicht nur bei den Anwesenden Kamerateams kam das Event gut an. „Ich habe sehr viele positive Rückmeldungen von den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern aber auch von den Eltern bekommen. Ich muss aber dazu sagen, dass all das nicht ohne unsere Sponsoren Examon, Attensam und das Happyland Klosterneuburg möglich wäre. Und selbstverständlich auch nicht ohne die Mosquitos Klosterneuburg, die mich nicht nur während dem Turnier sondern auch davor und danach tatkräftig unterstützt haben“, erzählt Scheruga. Insgesamt waren knapp 40 Helferinnen und Helfer beim Schulcup im Einsatz.

Bei der Siegerehrung stattete auch Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager den Sportlern einen Besuch ab und betonte nocheinmal, wie sehr es ihn freue so viele sportbegeisterte Jugendliche in Klosterneuburg zu haben. „All das motiviert mich jetzt schon an den nächsten Schulcup am 13. Mai 2024 zu denken“, freut sich Peter Scheruga.