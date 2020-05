Da in nächster Zeit nicht an große Laufveranstaltungen zu denken ist, haben die Laufsportler auf aller Welt einen Weg gefunden sich trotzdem gegenseitig zu motivieren und anzuspornen. Die sogenannten „Virtual Runs“ sind keine absolut neue Erfindung, aber erfreuen sich jetzt größter Beliebtheit.

An diesen Bewerben kann jeder Läufer selbstständig teilnehmen, alles was es braucht ist eine Trainingsuhr, die per GPS die zurückgelegte Distanz und die Zeit festhält. Anders als bei herkömmlichen Laufevents haben die Teilnehmer ein Zeitfenster, in dem sie eine bestimmte Anzahl an Läufen über eine vorgegebene Distanz absolvieren müssen. Der Mittelwert dieser Läufe bildet dann das Endergebnis.

Auch ULC-Obmann Roland Weissenbök und seine Frau Paulina nehmen an einem solchen Bewerb teil, bei dem sie mindestens drei Halbmarathons absolvieren müssen.

Es gibt aber auch Virtual Runs, bei denen nur einmal in einem engeren Zeitfenster gelaufen wird, wie zum Beispiel den Wings for Life Worldrun, bei dem Andreas Stieglechner erfolgreich am Start waren.

Die virtuellen Läufe bieten laut Roland Weissenbök einige spezielle Herausforderungen aber auch einen speziellen Reiz: „Jetzt hast du natürlich keine Zuschauer, die dich anfeuern, höchstens ein paar Leute die dich durch den Aupark laufen sehen und kurz klatschen. Andererseits kann man die Strecke und den Startzeitpunkt bei vielen Serien wählen wie man möchte, was natürlich angenehm ist.“ Auch für den Adventlauf, dessen Durchführung aktuell fragwürdig ist, kann man sich eine virtuelle Austragung als letzte Möglichkeit vorstellen.