Peking: Klosterneuburgs Sportler fiebern zu Hause mit

Klosterneuburg ist durch seine geografische Lage nicht unbedingt als Hochburg im Wintersport bekannt. Das tut der Begeisterung der heimischen Sportler für die Winterspiele aber keinen Abbruch. Viele von ihnen werden die Spiele vor dem Fernseher oder online verfolgen. Wir haben einige von ihnen um ihre Einschätzung zu den bevorstehenden Spielen in Peking gebeten und uns umgehört, welche Bewerbe hoch im Kurs stehen.

Der für den BSV Weißer Hof antretende Para-Schwimmer Andreas Onea weiß ganz genau, wie sich die Teilnahme an Paralympischen Spielen anfühlt, was durchaus Rückschlüsse auf die Olympischen Spiele erlaubt.

„Ich schau generell gerne Biathlon, eine knallharte Sportart.“

2008 als die Sommerspiele in Peking stattfanden, war Onea bereits am Start. Auch 2012 in London, 2016 in Rio und zuletzt in Tokio schwamm Onea um Edelmetall mit. 2016 gelang ihm mit der Bronzemedaille in Rio sein bisher größter Erfolg. In Tokio wollte es aber nicht ganz nach seinen Wünschen klappen.

Onea freut sich schon auf Peking: „Ich schaue wahnsinnig gerne Olympia im TV. Meinen Daumen drücke ich ganz besonders Lisa Hauser, die ich ja persönlich kenne. Ich schau generell gerne Biathlon, eine knallharte Sportart.“

Über seinen Podcast konnte Onea in den letzten Jahren viele Wintersportler kennenlernen, die er schätzt und er selbst hält sich im Winter an der frischen Luft fit. „Ich schaue, dass ich in der Wintervorbereitung hin und wieder Langlaufen bin. Skifahren ist mir zu gefährlich.“

Ein Verein, der die Winterspiele kaum noch erwarten kann, sind die Eishockeyspieler Eisbrecher Klosterneuburg. „Bei uns gibt es ein großes Interesse an den bevorstehenden Spielen, auch wenn die Rahmenbedingungen Grund zum Grübeln geben,“ erklärt Obfrau und U12-Trainerin Manuela Scheruga. Das größte Interesse herrscht natürlich am prestigeträchtigen Eishockeyturnier. Die heißesten Eisen auf den Sieg sind für Scheruga die finnische Auswahl bei den Herren und die skandinavischen Teams oder die USA bei den Damen.