Gleich am ersten Wettkampftag der Para-Schwimm-EM in Dublin holte Andreas Onea aus Deutsch-Wagram ) über 200 Meter Lagen Silber. Die Goldmedaille ging an den Griechen Dimosthenis Michalentzakis.

Andreas Onea hatte sich als Vorlaufschnellster für das Finale qualifiziert und damit bereits im Vorfeld für eine gute Ausgangssituation gesorgt. Nach 150 Metern lag der Deutsch-Wagramer, der im Klosternewuburer Weißenhof trainiert, sogar kurz in Führung, musste sich aber schließlich mit einem Abstand von mehr als vier Sekunden dem Griechen Dimosthenis Michalentzakis geschlagen geben, der das Rennen weitgehend dominierte.

Schon im Vorfeld wusste Onea, dass er gleich bei seinem ersten Start wohl die größten Chancen auf Edelmetall haben würde, auch wenn die Startklasse in dieser Lagen-Disziplin mit einer anderen Klasse zusammengelegt wurde, wodurch schwer vorauszusagen war, was im Endeffekt tatsächlich herauskommt. „Ich habe viel vor und möchte auf jeden Fall vorne mit dabei sein“, erklärte Onea.

Medaillen Nummer neun und zehn bei Großevents

Nach dem Rennen sprach er vom enormen Druck, der auf ihm lastete. „Ich wusste, dass es ein ganz schweres Rennen wird. Umso glücklicher bin ich über meine Bestzeit und die Silberne. Ich habe mein Potenzial voll abgerufen und habe mich im Vergleich zum Vorlauf nochmals um gute zwei Sekunden gesteigert. Das war mein bestes Schwimmen heute und das motiviert mich enorm für meine nächsten drei Bewerbe“, meinte der 26-Jährige.

Für Onea, der seine Parade-Disziplin von Brust (Bronze in Rio 2016) zu den Lagen gewechselt hat, ist es bereits die neunte Medaille bei einem Großereignis. Außerdem stellte er mit einer Zeit von 2:29,95 Minuten einen neuen österreichweiten Rekord auf.

Bei zwei weiteren EM-Starts blieb dann Onea, der als Kind bei einem Autounfall den linken Arm verloren hatte, ohne weitere Medaille, doch am Schlusstag schlug er dann erneut zu. Über 100-m-Delfin gab es für ihn noch eine Bronzene. Vor dem Medaillengewinner der Paralympics von Rio landete erneut der Grieche Michalentzakis sowie der Pole Golus, der Silber holte.

„Das war eine hart erkämpfte Medaille, und ich bin stolz, dass ich es wieder aufs Podium geschafft habe“, sagte Heeressportler Onea nach dem Gewinn seines insgesamt zehnten Edelmetalls bei Großereignissen.