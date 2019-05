Die Vorbereitung auf die Titelwettkämpfe war eine risikoreiche Angelegenheit für Österreichs besten Para-Schwimmer Andreas Onea, der für den BSV Weisser Hof schwimmt.

Zur Vorbereitung auf die Staatsmeisterschaften und die kommenden Bewerbe war der Deutsch-Wagramer zuletzt in Frankreich auf Höhentrainingslager und sich somit im Vorfeld nicht sicher im Bezug auf die eigene Form.

„Nach der Rückkehr aus der Höhe ist das immer so eine Sache mit der Form, das kann man schwer planen und kann es kann schnell schief gehen,“ so Onea. Das Höhentraining dürfte sich im Endeffekt aber mehr als bezahlt gemacht haben.

In allen vier Bewerben in denen Onea antrat, konnte er sich durchsetzen, was ihm in drei Staatsmeistertitel einbrachte. Über die 400 meter Freistil, die 100 Meter Brust, sowie die 100 Meter Freistil, darf sich Onea nun Staatsmeister nennen und auch im vierten Bewerb, den nicht als Meisterschaften ausgetragenen 100 Meter Schmetterling konnte der Para-Schwimmer einen vollen Erfolg feiern.

Mit 1:08.67 Minuten unterbot er seine bisherige Bestzeit um 0.79 Sekunden und stellte gleichzeitig einen neuen Österreichischen Rekord auf. Insgesamt erreichte Onea die beste Punkte-Leistung aller Teilnehmer und wurde somit bester männlicher Teilnehmer der Wettkämpfe.

In den nächsten Wochen hofft Onea die aktuelle Form halten zu können: „Mit den Weltcups in Lignano und Berlin stehen jetzt die richtig großen Aufgaben vor der Tür. Ich fühle mich auf jeden Fall bereit.“