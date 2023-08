Ehrenamtliche in Klosterneuburg: Unbezahlt und dennoch unbezahlbar

Die Vorbereitung ist beendet und die Fußballsaison steht wieder vor der Tür. Aber was ist eigentlich notwendig, damit der Spielbetrieb reibungslos über die Bühne geht? Zahlreiche ehrenamtliche Stunden werden im Hintergrund geleistet, damit die Kicker am Ende auf dem Platz stehen können. Die NÖN hat bei den Vereinen nachgeforscht, um das Ausmaß des wöchentlichen Kraftakts zu beleuchten.

Beim FC Klosterneuburg setzt man zum Beispiel auf ein kleines aber feines Kernteam, das viele Aufgaben übernimmt oder zumindest koordiniert. Die Klosterneuburger haben den Luxus, dass sich das Happyland als Betreiber um den Rasen und die Linien kümmert. Dennoch fällt natürlich genug Arbeit an.

Die Planung der Nachwuchstermine benötigt zum Beispiel besonders viel Sorgfalt, die bei einem Verein mit so vielen Nachwuchsmannschaften viel Herzblut verlangt. „Das macht Manuel Kotzian, bei uns ist das mit den vielen Teams, die teilweise die selben Trainer haben eine richtige Mammutaufgabe, da sitzt er wochenlang und koordiniert die Termine“, so Obmann Thomas Pils.

Ebenfalls unersetzbar ist laut Pils Zeugwart Peter Vejvancicky, der sich um die Trainingsutensilien und die Wäsche kümmert. Pils: „Das ist extrem viel Arbeit. Besonders an Auswärtsspieltagen ist er da den ganzen Tag lang eingespannt und das oft bis spät in die Nacht. Er ist unglaublich wichtig, ohne ihn läuft nix und solche Charaktere findest du heute aber fast nicht mehr.“

In der Kantine ist Bianca Haider die Chefin, wer sie unterstützt, ändert sich von Woche zu Woche und Spiel zu Spiel. „Oft helfen da die Eltern der Nachwuchsspieler mit, die auf dem Platz im Einsatz sind, aber es findet sich fast immer jemand, der unterstützt. Das ist bei uns so der Modus und zum Beispiel auch an der Kassa so. Da findet sich immer jemand, wichtig ist nur, dass das alles koordiniert wird“, so Pils.

Tulbing: Großes Team im kleinen Verein

Verkehrte Welt: Während Klosterneuburg – ein Landesligist – auf ein kleines Team setzt, ist in der 2. Klasse Wachau/Donau gleich die halbe Ortschaft beim Verein engagiert.

So wirkt es zumindest beim SK Tulbing, der allein auf seiner Website stolze 24 Funktionäre listet. Es sind aber noch mehr Menschen, die mithelfen: „Wir haben ein riesiges Team“, sagt Sektionsleiter Onur Yagan: „und ein tolles.“

Grob könne man den Verein in drei Arbeitsgruppen einteilen, so Yagan. Er selbst ist dabei Teil des „Teams Sport“ rund um Obmann Stefan Grießlehner, Sektionsleiter Stv. Christoph Reiter Kocher, sowie Manfred Breit und Martin Hahn, die den Nachwuchs leiten. Gemeinsam organisieren sie Kampfmannschaftsspiele und fädeln Transfers ein. Das „Team Veranstaltungen“ besteht hingegen aus Julia Wurzinger, Raphaela Weiss und Margit Eckerl. Sie organisieren Feste, wie etwa jenes, das am Wochenende nach der Rust-Partie am 25. August stattfinden wird. Und dann wäre da noch das „Team Infrastruktur“ mit Susi Stiller (Kantine), Elisabeth und Franz Wurzinger (beide Kantine und Diverses), Petra Huber (Umbauten, Reinigungen), Andreas Köpf (Reparaturen), Wolfgang Bruckner und einigen Spielern.

Zu schade, auch einmal außerhalb des eigenen Aufgabenbereichs mitanzupacken, ist sich jedenfalls niemand. So organisiert Schriftführerin Maria Mann-Mittendorfer ein Hobby-Damenturnier, während Obmann-Stv. Franz Fertl auch mal zum Rasenmäher greift. Gerald Weiss – damals Obmann, heute Stadionsprecher – soll einst auch kurzerhand die Linien nachgezogen haben, als der Schiri den Zustand ebendieser monierte. „Ich habe sicher jemanden vergessen“, befürchtet Yagan, als er die Helfer auflistet. Aber das ist wohl das besondere in Tulbing: „Andere beklagen ein Funktionärssterben, bei uns ist es genau umgekehrt.“