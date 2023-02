Bittere Champions Cup-Lehrstunde für Sitting Bulls

Werbung

Nach drei Jahren Pause wurde in Klosterneuburg am Wochenende wieder Rollstuhlbasketball auf internationaler Ebene gespielt. Die europäische Elite gastierte im Happyland. Die Sitting Bulls blieben allerdings chancenlos.

Erster Auftritt in höchster Klasse

Es war der erste Auftritt der Sitting Bulls auf der höchsten Leistungsstufe im europäischen Rollstuhlbasketball. Dementsprechend waren die Bullen nur mit Außenseiterchancen ausgestattet. Gleich im ersten Spiel ging es mit CD Ilunion aus Madrid gegen den 16-fachen spanischen Meister und den Drittplatzierten des letzten Championscups. Die Sitting Bulls blieben chancenlos und mussten sich mit 86:41 geschlagen geben.

Auch im Abendspiel war die Ausgangslage klar. Der regierende deutsche Meister Lahn-Dill war eine Nummer zu groß für die Bullen. Endstand: 77:44 für die Gäste.

Das wichtigste Spiel für die Hausherren stieg dann am Folgetag gegen den französischen Meister Meaux, den „schwächsten“ Gegner im Feld. Die Bullen zeigten eine beherzte Leistung und spielten streckenweise auf Augenhöhe mit. Die Franzosen blieben allerdings abgebrüht und Wurfstark und so setzte es auch hier eine 63:52-Niederlage.

Rechnerisch hätte man die Franzosen mit einem Sieg im letzten Spiel gegen S. Stefano aus Italien noch überholen können. Nur zwei Punkte betrug der Rückstand zur Pause, doch in den beiden Vierteln nach der Pause spielten die Italiener dann ihr Können aus und besiegten die Bullen mit 71:50.

Gemischtes Fazit des Trainers

Das Fazit von Bulls-Coach Andreas Zankl war aber nicht nur negativ: „Wir sind dieses Niveau einfach nicht gewohnt. Unsere Gegner spielen teilweise wöchentlich gegen wesentlich stärkere Gegner, als sie in unserer Liga zu finden sind. Für uns war es dennoch ein wichtiger Lernprozess und durchaus auch eine Ehre gegen so hochkarätige Konkurrenz auf dem Platz zu stehen.“

Positiv: reibungslose Organisation

Ebenfalls positiv waren für den Trainer die gut gefüllte Halle und die reibungslose Organisation. „Hier hat alles gepasst. Ich muss dem Happyland, der Stadt, dem Bürgermeister und unseren weiteren Unterstütztern meinen großen Dank aussprechen. Ohne diese starken Partner an unserer Seite wäre so ein Event in Klosterneuburg natürlich nicht möglich“, so Zankl.

Der Auftritt auf dem internationalen Parkett ist für die Sitting Bulls damit beendet. Am 18. Februar geht es mit dem ersten Semifinalspiel gegen die Carinthian Broncos weiter. Die Zankl-Truppe ist hier als klarer Favorit zu sehen.

Vor der zweiten Semifinalrunde gastieren die Bullen noch für ein Trainingslager in der Schweiz, mit dem man sich den Feinschliff für die letzten entscheidenden Runden in der heimischen Liga holen möchte. Mit der gewonnenen Erfahrung im Rücken, sind die Bullen wieder klarer Titelfavorit.