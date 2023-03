Finaleinzug war reine Formsache für Sitting Bulls

Werbung

Nach dem 91:31 im Hinspiel waren die Sitting Bulls bereits vor dem zweiten Spiel der Halbfinalserie gegen die Carinthian Broncos so gut wie fix im Finale. Im Rückspiel musste Coach Andreas Zankl zwar auf einige Leistungsträger verzichten, die Klosterneuburger ließen sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und lieferten eine solide Leistung ab.

Mit Naqqash, Hochenburger und Pliska musste der Coach auf drei Leistungsträger verzichten. Kärnten spielte dadurch im ersten Viertel noch auf Augenhöhe mit, doch im zweiten Abschnitt setzten sich die Sitting Bulls langsam ab. Durch die kleine Rotation und mit einigen Spielern bei drei Fouls war Coach Zankl diesmal sogar als Spieler im Einsatz und machte eine gute Figur. Ab dem dritten Viertel war klar, dass der Sieg den Bullen nicht mehr zu nehmen ist. Endstand: 81:52 für die Sitting Bulls.

Da die FlinkStones im steirischen Stallduell siegten, stehen sich in der Finalserie nun die beiden Mannschaften gegenüber, die man auch vor der Saison auf der Rechnung hatte. Die Sitting Bulls und die FlinkStones aus Graz. Das erste Spiel dieser Serie wird am 1. April in Graz ausgetragen. Das zweite Spiel folgt am 15.4 im Happyland, wobei Zankl bereits ankündigt, dass man sich für diesen Termin etwas einfallen lassen wird, um möglichst viele Fans in die Halle zu bekommen. Das dritte Spiel, in dem schon die Titelentscheidung fallen könnte, folgt am 5. Mai in Graz.

Die Schlüssel zum Erfolg werden für die Sitting Bulls eine druckvolle Defensive und Abgebrühtheit in der Offensive sein. Wenn alle Spieler wieder fit sind, darf man die Klosterneuburger trotz der Niederlagen während der Saison als Favoriten in dieser Begegnung sehen.