Finalrunde in Klosterneuburg

Das erste Finalspiel der Bundesliga im Rollstuhlbasketball war eine spannende Angelegenheit. Durch zahlreiche Ausfälle geplagt, brauchte es einen Kraftakt der Sitting Bulls, um das Spiel gegen die FlinkStones aus Graz im letzten Viertel noch zu drehen. Dabei wurde über alle vier Viertel hinweg toller Rollstuhlbasketball von beiden Teams geboten.Jetzt wartet der nächste Leckerbissen auf die Fans, wenn am Samstag im Happyland die zweite Runde der Finalserien ausgetragen wird. Um 14:30 Uhr startet der Basketballnachmittag mit dem Duell um den dritten Platz zwischen den Carinthian Broncos und den FlinkStones II.

Um 16:30 Uhr steigt dann das wahre Highlight, das zweite Spiel der Serie zwischen den Sitting Bulls und den FlinkStones. Dabei könnte es sich um das letzte Heimspiel der Sitting Bulls in dieser Saison handeln. Wenn die Klosterneuburger nämlich gewinnen, dann haben sie drei Matchbälle in der Serie die als best-of-five ausgetragen wird und könnten den Titel beim nächsten Auswärtsspiel fixieren.

Wer die Klosterneuburger also in dieser Spielzeit noch einmal bewundern will, der sollte diesen Termin nicht verpassen. Die Bulls haben sich auch einiges überlegt, wie Coach Andreas Zankl wissen lässt: „In der Pause wird es einen Freiwurfcontest im Rollstuhl geben, bei dem man auch Preise gewinnen kann und wir hoffen auf intensive Unterstützung der Fans.“ Sportlich ist für die Bullen alles angerichtet, denn Pliska, der im ersten Spiel schmerzlich vermisst wurde, steht im zweiten Spiel wieder zur Verfügung.