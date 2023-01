Klarer Sitting Bulls-Sieg im Nachtrag

Werbung

2023 beginnt gut für die Sitting Bulls. Sie setzten sich im Nachtragsspiel gegen die Carinthian Broncos mit 98:49 durch. Die Kärntner gehen sehr beherzt in dieses Spiel, was sich auch in der Foulstatistik zeigt.

Die ersten Punkte fallen hauptsächlich aus Freiwürfen. Nach einer knappen Entscheidung der Schiedsrichter ist der Kärntner Spielertrainer so erbost über die Entscheidung, dass er minutenlang nicht richtig verteidigt, wodurch die Klosterneuburger entscheidend davonziehen. Doch auch ohne diese Einlage wäre an einem Sieg der Klosterneuburger nicht zu rütteln gewesen. Bereits zur Halbzeit steht es 54:18 für die Sitting Bulls. Coach Zankl zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannen durchaus zufrieden.

Auf die wartet jetzt ein dichtes Programm. Vom 20. bis zum 22. Jänner wird in Tulln ein Vorbereitungsturnier gegen Teams aus der Schweiz und Polen ausgetragen. Am 28.1 folgt dann die letzte Runde in der Bundesliga, bevor am 3. und 4. Februar der Championscup und somit das erste richtige Saisonhighlight im Klosterneuburger Happyland gespielt wird.