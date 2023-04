Matchball für die Sitting Bulls

Werbung

Die Halle im Happyland war ausgezeichnet gefüllt, zahlreiche Fans unterstützten ihre Mannschaft und sorgten für gute Stimmung auf den Rängen. Das Spiel hielt mit der tollen Kulisse mit und war äußerst spannend.

Nur im ersten Viertel überlegen

Dabei sah es im ersten Viertel nach einer klaren Sache für die Sitting Bulls aus. Pliska spielte in Hochform, lieferte zwei Dreipunkter, 11 Punkte insgesamt, einen Rebound und einen Assist alleine im ersten Abschnitt und so ging es bei 21:12 für die Bullen ins zweite Viertel. Im zweiten Viertel riss allerdings der Faden. In vier Minuten ohne Korb der Bullen, kamen die Steirer wieder heran. Coach Zankl wechselte auf die kleine Linie, die in Graz bereits erfolgreich war und es lief besser. Dennoch blieb das Spiel jetzt ein offener Schlagabtausch, bei dem die Sitting Bulls stets knapp die Nase vorne haben.

Nach einer Halbzeitshow mit Gewinnspiel und Freiwurfbewerb konnte sich auch im dritten Viertel kein Team durchsetzen. Dennoch gingen die Sitting Bulls mit einem Vorsprung von neun Punkten in den letzten Abschnitt. In den letzten vier Minuten waren die Klosterneuburger dann fast abgemeldet. Fehlpässe, schlechte Wurfentscheidungen und blank liegende Nerven ließen die Steirer aufschließen. Die Schlussminute war dann nichts für schwache Nerven. Bei 55:53 aus Sicht der Hausherren, hatten die FlinkStones mehrere Chancen das Spiel noch auszugleichen, in den entscheidenden Situationen blitzte dann aber wieder die Klasse der Bulls auf, die den schmalen Vorsprung über die Zeit brachten und sich hauchdünn mit 57:56 durchsetzten.

„Die Steirer haben an ihrem Zenit gespielt, während wir einfach keinen guten Tag hatten. Abgesehen vom ersten Viertel haben wir nicht abgerufen, was wir können. In der Verteidigung waren wir schon ganz gut, aber offensiv können wir viel mehr. Am Ende ist ein Sieg aber ein Sieg und das zählt. Ich möchte mich auch bei den Fans bedanken, die zahlreich erschienen sind und uns vermutlich den kleinen Vorteil verschafft haben, der das Spiel am Ende entschieden hat“, analysiserte Bulls-Coach Andreas Zankl das Spiel. Im dritten Finalspiel haben die Sitting Bulls jetzt die Chance auf die Entscheidung.