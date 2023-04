Sitting Bulls drehen Finalspiel spät um

Werbung

Mit Pliska, Hochenburger und Demel fehlten den Sitting Bulls im ersten Spiel der Finalserie in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga gleich drei wichtige Akteure. Coach Andreas Zankl musste somit auf seine kleinste Rotation setzen und stand sicherheitshalber sogar selbst auf der Spielerliste, falls einer seiner Jungs in Foulprobleme geraten wäre. Die Vorzeichen waren also alles andere als gut für die Sitting Bulls.

Das zeigte sich dann auch im Spiel. Beide Teams starteten recht nervös, die Flinkstones aus Graz witterten aber ihre Chance und entschieden das erste Viertel mit 16:14 für sich. Dabei spielten die Sitting Bulls nicht schlecht. Besonders in der Defensive stimmte der Druck, im Angriff wurden aber zu viele Chancen leichtfertig vergeben. Bei 30:26 für die Grazer ging es in die Pause.

Umstellung brachte den Erfolg

Im dritten Viertel setzten die Herausforderer aus der Steiermark sich sogar etwas weiter ab und sahen zwischenzeitlich sogar wie der Sieger aus. Knapp vor dem Ende des dritten Abschnitts setzte Bulls-Coach Zankl dann aber auf Pressing auf dem ganzen Spielfeld und fand damit doch noch das Mittel zum Erfolg. Mit dieser aggressiven Verteidigungsvariante übernahmen die Sitting Bulls das Kommando, drehten das Spiel innerhalb weniger Minuten um und setzten sich am Ende dann doch noch mit 64:58 durch.

Zankl war danach sehr stolz auf seine Mannschaft: „Wir sind heuer nicht vom Glück verfolgt, hatten auch jetzt wieder sehr schwerwiegende Ausfälle. Umso stolzer bin ich auf das Team und wie es sich heute präsentiert hat. Das war wirklich wahnsinnig stark, wie wir uns am Ende noch reingehaut und gefightet haben.“

Zweites Spiel steigt in zwei Wochen

Jetzt pausiert die Finalserie, die auf drei Siege gespielt wird, bis zum 14. April. Da geht es dann im Klosterneuburger Happyland mit der zweiten Runde weiter, bei der die Sitting Bulls sich auch ein Rahmenprogramm überlegt haben, um viele Zuschauer in die Halle zu bekommen, auf deren Unterstützung man setzt.