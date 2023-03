Werbung

Bevor es in der Bundesliga am 25. März in Feldkirchen mit dem zweiten Semifinale weitergeht, waren die Rollstuhlbasketballer der Sitting Bulls zuletzt bei den Pilatus Dragons in der Schweiz für ein Trainingslager zu Gast. In den drei Testmatches gegen die Dragons waren die Bulls zweifach siegreich und auch im Spiel gegen die Rolling Rebels gelang ein Sieg. Herausragend war dabei laut Coach Zankl besonders die Defensive der Bullen.