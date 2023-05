Sitting Bulls haben es wieder geschafft

Es ist geschafft! Die Sitting Bulls setzten sich auch im dritten Spiel der Finalserie gegen ihre Kontrahenten aus der Steiermark durch und schnappten sich den elften Meistertitel in Serie. Wie auch in den ersten beiden Begegnungen der Serie war auch das dritte Spiel nichts für schwache Nerven. Erst in der Overtime fiel die Entscheidung. Besserer Start

der Sitting BullsDie Klosterneuburger erwischten den besseren Start in die Partie und setzten sich rasch ab. Durch intensive Defense wurden die Steirer unter Kontrolle gehalten und bei 15:10 für die Bullen ging es in die erste Viertelpause.

Danach boten sich die Mannschaften aber einen offenen Schlagabtausch auf Augenhöhe. Die Steirer kamen mit der Defensive der Gäste besser zurecht und hielten den Rückstand konstant. Pausenstand: 31:25 für die Gäste. Nach dem dritten Viertel, beim Stand von 47:41 für die Bulls, schlich sich bei den Klosterneuburgern aber der Schlendrian ein. Vielleicht war das Team in dieser Phase mental schon bei der Meisterfeier.

Mit dem Rücken zur Wand liefen die FlinkStones zur Höchstform auf und drehten das Spiel innerhalb weniger Minuten. Bei den Sitting Bulls funktionierte jetzt kurzzeitig nichts, der Korb war wie vernagelt. So sah man sich plötzlich mit einem 48:58-Rückstand konfrontiert. Jetzt zeigte das Team von Andreas Zankl aber noch einmal seine ganze Klasse, machte innerhalb von vier Minuten zehn Punkte ohne Antwort der Steirer und schickte das Spiel damit in die Overtime. Bei den Hausherren waren nach den letzten Minuten des vierten Viertels zwei wichtige Akteure ausgefoult und die Bulls nutzten diesen Vorteil, um sich in der Verlängerung mit 71:65 durchzusetzen.

Sechzehnter Titel, der elfte am Stück

Die Klosterneuburger dürfen sich somit über den insgesamt 16. Meistertitel, den elften am Stück, freuen. Coach Andreas Zankl, der während der Saison durchaus mit seiner Mannschaft haderte, war nach dem Erfolg voll des Lobes für seine Truppe: „Das war eine wirklich schwere Serie, die durchgehend spannend war. Wir waren von den letzten Jahren etwas erfolgsverwöhnt, haben die Aufgaben im Endeffekt aber dann immer zu unserem Vorteil gelöst. Ich kann nur den Hut vor der Mannschaft ziehen. In den entscheidenden Phasen haben wir dann immer noch einen Gang hochschalten können. Auch das zeichnet eine Spitzenmannschaft aus.“