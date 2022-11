Sitting Bulls-Revanche per Kantersieg

Werbung

Am Samstag ging in Wien die zweite Runde in der Rollstuhlbasketball Bundesliga über die Bühne.

Im ersten Spiel traten die Sitting Bulls aus Klosterneuburg gegen die Dolphins aus Wien an und ließen nichts anbrennen. Die Klosterneuburger spielten fast in bester Besetzung, nur Nourafza kam erst im zweiten Spiel, und nutzten die Begegnung, um neue Spielzüge und neue Formationen auszuprobieren. Zur Halbzeit stand es bereits 42:3 für die Klosterneuburger und das Endergebniss von 85:6 lässt keine Fragen offen.

Im zweiten Spiel der Sitting Bulls ging es gegen die großen Konkurrenten aus Graz: Die Flink Stones, gegen die man sich in der ersten Runde geschlagen geben musste. Bereits im ersten Viertel zeigen die Klosterneuburger sich stark verbessert und ziehen auf 20:10 davon. Im zweiten Viertel bleiben die Bullen das dominante Team. Die Steirer wirken phasenweise abgemeldet. Halbzeitstand: 36:20.

Im dritten Viertel haben die Klosterneuburger einen kleinen Durchhänger, die Steirer schaffen es aber nicht den Rückstand zu verkürzen und ab der Mitte des dritten Abschnitts haben die Sitting Bulls wieder vollkommen das Kommando übernommen. Im vierten Viertel war die Gegenwehr der Steirer bereits gebrochen und die Bulls setzen sich verdient mit 69:34 durch.

„Die Defensive war perfekt, in der Offensive ist noch ein bisschen Raum zur Verbesserung da“, fasste Bulls-Coach Andreas Zankl die geglückte Revanche seines Teams zusammen.