Sitting Bulls weiterhin nicht zu stoppen

Aufgrund zahlreicher Ausfälle bei den Carinthian Broncos wurde am jüngsten Spieltag der Bundesliga nur eine Partie ausgetragen, nämlich jene der Sitting Bulls gegen die Dolphins aus Wien.

Auch diese beiden Mannschaften mussten auf zahlreiche Akteure verzichten. Mit Hayirli und Dogan musste Bulls-Coach Andreas Zankl zwei Leistungsträger vorgeben, die Sitting Bulls kompensierten ihre Ausfälle aber deutlich besser als die Gegner.

Bereits ab dem ersten Abschnitt war klar, dass die Klosterneuburger sich am Ende durchsetzen würden. Endstand: 69:17 für die Sitting Bulls.

Die verschobene Partie gegend die Carinthian Broncos wird am 7. Jänner nachgeholt. Das Programm der Klosterneuburger Titelfavoriten bleibt dicht. Am 20. und 21. Jänner gastieren Mannschaften aus der Schweiz und aus Polen in Tulln, wo die Bulls sich mit einem Einladungsturnier auf die anstehenden internationalen Spiele und die Finalphase in der Liga vorbereiten.

Am 28. Jänner kommt es zum Spitzenspiel gegen die Flinkstones aus Graz um die Tabellenführung in der Bundesliga und am 2.2 wartet dann ein besonderes Zuckerl: Da wird die Gruppenphase des Champions Cup im Happyland ausgetragen, bei der die Bulls auf starke internationale Konkurrenz treffen werden.