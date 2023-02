Verpatzte Champions Cup-Generalprobe der Sitting Bulls

Werbung

Das letzte Spiel im Grunddurchgang der Bundesliga im Rollstuhlbasketball war das Duell der beiden Titelanwärter. Die Sitting Bulls vom Weißen Hof gastierten bei den Flink Stones in Graz. Nachdem beide Teams jeweils eines der bisherigen Saisonduelle für sich entscheiden konnte, wurde in dieser Begegnung ermittelt, wer auf dem ersten Platz in die Play-offs geht.

Die Bullen gingen allerdings stark ersatzgeschwächt in diese Begegnung. Yakut Dogan hatte Probleme mit dem Ellbogen und wurde für den anstehenden Auftritt im Champions Cup geschont. Dadurch konnte auch Pliska nicht eingesetzt, werden, da die Klosterneuburger sonst nicht auf die vorgegebenen Punkte gekommen wären.

Auch in geschwächter Formation waren die Sitting Bulls nicht chancenlos, ließen aber zu viele Möglichkeiten ungenutzt und mussten sich am Ende mit 53:66 geschlagen geben. „Wir sind mit dem Pressing der Steirer nicht gut umgegangen. Bei den nächsten Spielen müssen wir konzentrierter auftreten“, so Coach Zankl.