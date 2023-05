Dukes-Saisonrückblick: Semifinale statt Abstiegskampf

Nach der komplett verkorksten letzten Saison kam es bei den Dukes vor der jüngsten Spielzeit zu einigen Umstellungen. Jakob Wonisch, Joshua Nurse, Delante Jones, Kevin Bracy-Davis wurden auf dem Transfermarkt geholt, besonders Bracy-Davis stellte sich als Goldgriff heraus, während Clemens Leydolf als Kapitän auserkoren wurde. Predrag Miletic war wieder fit, um seine ganze Energie aufs Feld zu bringen. Dennoch lief es zu Beginn der Saison weiterhin nicht nach den Wünschen der Dukes. In der Offensive fehlte das Konzept, defensiv die Energie, das Team wirkte verunsichert.

Per Trainerwechsel zum Erfolg gefunden

Der Verein zeigte eine deutliche Reaktion. Noch im Oktober wurde der Vertrag mit Delante Jones beendet und im November musste schließlich Headcoach Chris O'Shea seinen Hut nehmen. Er wurde durch Damir Zeleznik ersetzt, dem Damir Hamidovic an die Seite gestellt wurde.

Danach ging ein Ruck durch die Mannschaft, die Schritt für Schritt wieder zur gewohnten Intensität fand und deutliche Fortschritte machte. Mit Arnold Fripp und Yonatan Rabinowitz wurde aber auch noch in zwei weitere Verstärkungen investiert, während Ian Moschik wieder in die 2. Bundesliga zu Mistelbach geschickt wurde.

Gegen Ende des Grunddurchgangs wurde es noch einmal spannend. Die Dukes mussten um den Einzug in die Platzierugnsrunde zittern, schafften diesen aber auf den letzten Metern.

Blasse Platzierungsrunde aber starke Play-offs

In die nächste Phase starteten die Klosterneuburger mit einem famosen Spiel gegen St. Pölten, das wohl als eine der spektakulärsten Begegnungen der ganzen Saison in Erinnerung bleiben wird. Sonst blieben die Dukes in dieser Phase aber etwas blass und kamen nicht mehr über den sechsten Platz hinaus. Das war aber nicht unbedingt ungünstig. Damit ging es im Viertelfinale nämlich gegen die Oberwart Gunners, die man schon im Grunddurchgang mehrfach auf dem falschen Fuß erwischt hatte.

Nach einer tollen Serie mit starken Leistungen auf beiden Seiten, mit gut gefüllten Hallen, schafften die Dukes es schließlich sogar bis ins Semifinale und somit unter die besten vier Mannschaften. Erst dort war gegen den Vorjahresmeister aus Wien dann Endstation.