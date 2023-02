Klosterneuburg Broncos: „Der Aufstieg muss immer das Ziel sein“

Werbung

In weniger als einem Monat hat das lange Warten der Footballfans auf die nächsten Spiele der Klosterneuburg Broncos endlich ein Ende. Dann gastieren nämlich die Ebenfurth Mustangs in Weidling. Die „Horsebow“ wie dieses Duell gerne genannt wird, dient zur Vorbereitung auf das erste Spiel der Saison, das bereits am 25. März über die Bühne geht.

Während die Mustangs heuer kein regulärer Gegner sind und nur zu Vorbereitungszwecken gegen die Broncos spielen, geht es für die Klosterneuburger Footballer gegen zwei bereits altbekannte Teams und gegen zwei neue Gegner.

Bei den Teams die die Broncos bereits gut kennen, handelt es sich um die Blackvalley Wild und die das Division Team der Dacia Vikings. Diese Begegnungen versprechen viel Spannung. Die Spiele gegen die Blackvalley Wild standen jeweils auf Messers Schneide und jede Mannschaft konnte sich einmal knapp durchsetzen. In den Spielen der Broncos gegen die Vikings konnte jedes Team jeweils einen deutlichen Sieg mitnehmen.

Spannende Spiele gegen bekannte Gegner

„Die Vikings sind immer eine Wundertüte, aber ich rechne mit ausgeglichenen Begegnungen, in denen wir sicher unsere Chancen haben werden. Gegen die Blackvalley Wild wird es auch wieder spannend werden, aber wenn wir von Ausfällen verschont bleiben, haben wir hier die Chance auf zwei Siege“, analysiert Coach Joe Yun die Chancen seiner Mannschaft in diesen Spielen.

Neue Gegner sind nicht zu unterschätzen

Die beiden neuen Teams in der Conference sind zwar nicht zu unterschätzen, doch wenn die Broncos ihr Potenzial abrufen, könnte man durchaus mehrfach als Sieger vom Platz gehen. Das konservative Spiel der Grizzlies sollte der starken Defensive der Broncos liegen.

Teile der Panthers hingegen kennt Coach Yun ausgezeichnet. Zahlreiche der Coaches hat er nämlich selbst in seiner Zeit bei den Vikings noch ausgebildet. „Das ist jetzt kein unglaublich großer Vorteil und sie sind ein sehr talentiertes Team, unser Angstgegner sollten sie aber nicht sein“, so der Coach.

Die Aussichten der Broncos für die nächste Saison sind also durchaus gut. Die Knackpunkte werden aber die selben sein, wie in der Vorsaison. Der Kader ist zwar sehr talentiert und gut eingespielt, aber gleichzeitig sehr dünn. Ausfälle auf den Skillpositions können sich die Klosterneuburger kaum leisten.

Ziel ist der Aufstieg. Zwischenziel: Playoffs

Das Ziel ist aber klar gesteckt: Yun: „Das muss immer der Aufstieg sein. Wenn es für uns läuft, dann wollen wir oben mitspielen und die letzte Saison hat bereits gezeigt, dass es in der dritten Division sehr knapp zur Sache geht“.

Als Zwischenziel deklariert der Trainer zumindest den Einzug in die Playoffs: „Wenn du die einmal erreichst, dann ist ohnehin alles möglich. Außerdem wäre es eine tolle Erfahrung für die Mannschaft.“ Eines ist jedenfalls bereits jetzt sicher: Bei den Heimspielen werden die Broncos wieder für eine tolle Show sorgen, der Besuch zahlt sich auf jeden Fall aus!