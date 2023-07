Dominik Wychera trotz Krämpfen in den Top-10

Eigentlich ist der Klosterneuburger Dominik Wychera hauptsächlich im Cross-Triathlon beheimatet, wo er regelmäßig bei der Xterra-Rennserie für Spitzenplätze sorgt. In den letzten Jahren hat sich die Salzkammergut Trophy für den Mountainbikespezialisten des Nora-Racing-Teams aber zu einem Fixpunkt im Rennkalender entwickelt.

„Das ist mein absolut liebster Mountainbike-Marathon in Österreich. Es gibt viele verschiedene Distanzen. Die Strecke D hat die meisten Singletrails integriert und war daher definitiv meine erste Wahl“, so der Klosterneuburger.

Mit der Startnummer vier ging es ins Rennen. Dabei ging es für Wychera nicht nur um seine eigene gute Platzierung im Einzel, sondern auch um den Sieg in der Teamwertung, da zwei Kollegen seines Rennstalls auf derselben Strecke unterwegs waren.

Die Pace war vom Start weg hoch, doch die hohen Temperaturen wurden zur Belastungsprobe für alle Teilnehmer. „Das ständige Trinken von Elektrolyten war bei diesem Rennen besonders wichtig.“

Den ersten längeren Anstieg legte Wychera mit einer Leistung von durchschnittlich knapp 400 Watt sehr ambitioniert an und fand sich dadurch auf dem fünften Platz wieder. Auf den Trails spielte er dann seine technischen Stärken aus. „Die waren extrem cool, meistens trocken, mit ein paar rutschigen Passagen. Ich fühlte mich richtig schnell, mit dem Podest in Reichweite.“

Alles lief in dieser Phase wie am Schnürchen. Dann ging es nach 1200 absolvierten Höhenmetern aber in den letzten harten Anstieg und Wychera bekam Schmerzen in den Beinen. „Ich nahm etwas Tempo raus. Die Watt wurden weniger und die Geschwindigkeit langsamer.“ Schließlich wurde er von einem Team aus drei Fahren eingeholt, die ihn schließlich hinter sich ließen. Jetzt lag der Klosterneuburger auf dem achten Platz.

Mit den Beinen nahe am Krampfen ging es in den letzten Downhill, der jedoch kurze Zwischenanstiege hatte, die zur Belastungsprobe wurden. Auf den letzten Kilometern ging es flach und schnell nach Bad Goisern, Wychera drückte noch einmal aufs Tempo und bekam die Rechnung dafür serviert. Die Oberschenkel begannen stark zu krampfen, machten schließlich komplett zu. „Ich musste stehenbleiben. Es war mir unmöglich, weiterzufahren.“ Erst nachdem er von einem Teamkollegen eingeholt wurde, der ihm einen „Anti-Krampf-Shot“ verpasste, ging es weiter und schließlich kam Wychera auf dem neunten Platz der Gesamtwertung ins Ziel.

In seiner Klasse schaffte es der Klosterneuburger, der auch im Vorjahr in der Gesamtwertung auf dem neunten Platz landete, diesmal aber sogar auf den dritten Platz und in der Teamwertung mit seinen Kollegen vom Nora Racing Team gelang sogar der Sieg.