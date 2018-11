In der ersten Bundesliga-Hauptrunde konnten sich die Klosterneuburger Schützen, vertreten durch Michael Grandits, Philipp Wagner, Ulrike Springer und Margarete Babinsky, gegen den SSV Blumau mit 20:12 klar durchsetzen und somit einen idealen Start in die Saison feiern.

Im zweiten Duell ging es für die Klosterneuburger dann gegen den SV Hohenau, der zumindest laut Papierform klarer Favorit dieser Begegnung war.

Die Klosterneuburger ließen sich von der Außenseiterrolle allerdings nicht verunsichern und hielten gut mit ihren Kontrahenten mit. Am Ende des spannenden Bewerbs musste man sich allerdings trotzdem denkbar knapp mit 15:17 geschlagen geben. Die erste Hauptrunde, konnten die Schützen aus der Babenbergerstadt somit am dritten Gesamtrang beenden.

In der zweiten Hauptrunde musste man sich zunächst gegen den mehrfachen Bundesligasieger vom PSV Eisenstadt geschlagen geben, ehe man mit Weitra einen deutlichen 22:10-Erfolg verbuchen konnte. „Ulrike Springer war mit der persönlichen Bestleistung von 375 Ringen der gefeierte Star dieses Duells“, schildert Teamkollegin Margarete Babinsky. Auch nach der zweiten Runde liegen die Babenberger somit am dritten Tabellenrang in der Region Ost.

Am 16. Dezember ist der SVK dann selbst Ausrichter der dritten Runde. Die Klosterneuburger, die sich mit Siegen an diesem Tag für das Achtelfinale qualifizieren könnten, hoffen auf Unterstützung durch das Heimpublikum. Start der ersten Begegnung gegen Floridsdorf ist bereits um 9 Uhr.