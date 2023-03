Anlegen, Zielen, Schießen, Gold in Klosterneuburg

Werbung

Immerhin 15 Seniorinnen und Senioren nahmen an der Vereinsmeisterschaft des Klosterneuburger Schützenvereins im Schützenhaus teil und lieferten sich wie jedes Jahr treffsichere und sportliche Wettkämpfe. Luftgewehr: Wolfgang Straub konnte im Stehend- und Sitzend-Bewerb die Meisterkrone erringen. Bei den Damen gewann Ilse Wicha vor der Siegerin der letzten Jahre Eva Straub und Elfriede Krammer. Luftpistole: Stehend frei siegte Uli Springer vor Ilse Wicha, die im Bewerb Stehend den Spieß umdrehte und vor Uli Springer gewann. Armbrust: Altmeister Johann Klemisch holte mit dem traditionellen Schießsportgerät die Goldmedaille.

Landesmeisterschaft der Luftpistolen

Am ersten Märzwochenende wurden im Klosterneuburger Schützenverein die Landesmeisterschaften für Luftpistole ausgetragen. Die Gastgeber zeigten sich gut vorbereitet und durften sich über mehrere Einzeltitel und insgesamt neun Medaillen freuen. Sebastian Wagner verteidigte am ersten Wettkampftag seinen Landesmeistertitel in der Juniorenklasse. Ulrike Springer erreichte Einzel-Silber bei den Seniorinnen. Ilse Wicha freute sich über Silber in der Klasse stehend aufgelegt.

Im folgenden Schnellfeuerbewerb mit der Luftpistole verteidigte Peter Aitonitsch erfolgreich seinen Landesmeistertitel bei den Senioren.

Eine große Überraschung gab es im Bewerb LP5 Standard, hier gewann Margarete Babinsky mit persönlichem Rekord die Frauenklasse und wurde zum ersten Mal Landesmeisterin. Zusätzlich erreichte sie gemeinsam mit Ulrike Springer und Peter Aitonitsch Silber mit der Mannschaft.