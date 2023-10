Heimerfolg beim Ladies-Cup

Der Klosterneuburger Schützenverein 1288 trug zuletzt zum bereits dritten Mal den Ladies-Cup aus. Bei diesem Event handelt es sich um einen Kombinationsbewerb. Die Schützinnen müssen also ihr Können in zwei unterschiedlichen Waffengattungen zeigen. Zunächst wurde mit dem Luftgewehr geschossen und im zweiten Bewerb diente die Armbrust als Sportgerät. Siegerin bei der diesjährigen Auflage wurde Eva Straub, die sich bereits vor zwei Jahren den Sieg im Ladies-Cup sicherte. Sie setzte sich ungefährdet durch, denn sowhl mit dem Luftgewehr, als auch mit der Armbrust sicherte sie sich den Disziplinensieg und damit auch den Erfolg in der Gesamtwertung. Den zweiten Platz sicherte sich eine Newcomerin des Klosterneuburger Schützenvereins: Mona Abolghasemi lieferte eine tolle Leistung ab und blieb nur einen Ring hinter Eva Straub.

Den dritten Platz holte sich Vorjahressiegerin Ilse Wicha. Die weiteren Plätze belegten Margit Ledwinka, Brigitte Kerbl, Gerli Hausmann, Irene Autengruber, Silvia Gruber, Elfi Krammer, Monika Kaufmann, Hannah Hafenscher und Ursula Kohut.