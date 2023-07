Baywatch im Klosterneuburger Happyland

Am Samstag, 8. Juli, kann man im Klosterneuburger Happyland, von 14 bis 17 Uhr, die vielseitige Arbeit der Österreichischen Wasserrettung (ÖWR) kennenlernen. Ihre Aufgaben reichen von Ausbildung und Badeaufsicht bishin zu Hochwassereinsätzen, der Überwachung von Regatten, Schwimmwettkämpfen im Freiwasser, Kulturveranstaltungen auf Seebühnen und Festivals wie dem Shutdown. Aber nicht nur Zuschauen ist erlaubt. Sportliche Badegäste sind eigeladen, die Geräte auszuprobieren und ihre Geschicklichkeit, Kraft und Ausdauer zu testen. Außerdem kann man, mit einem guten Gleichgewichtssinn, im Altarm eine Runde auf einem Rescueboard drehen.

Zusätzlich gibt es viele Informationen zur Arbeit der Wasserrettung. Ab Herbst wird es im Happyland regelmäßige Trainings geben, bei denen man seine Kenntnisse im Rettungsschwimmen auffrischen kann. „Viele Erwachsene haben zwar einmal einenHelferschein oder Retterschein gemacht, sind aber seit Jahren kaum mehr geschwommen und haben einen Großteil der Kursinhalte vergessen. Für die Wassersicherheit ist es wichtig, die eigenen Fähigkeiten im Rettungsschwimmen zu üben und auf dem aktuellen Stand zu bleiben“, meint die Abschnittsgruppenleiterin der ÖWR Klosterneuburg, Ruth Strehl.

Wer am Wochenende seine Schwimmkünste unter Beweis stellen möchte kann, nach einer Anmeldung per Mail an ruth.strehl@wasser-rettung.at, um 15 Uhr eines der Schwimmabzeichen, Früh, Frei-, Fahrten- oder Allroundschwimmer erlangen.