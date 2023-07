Viele angehende Retter im Klosterneuburger Strandbad

Die Arbeit der Wasserrettung ist etwas, was man zum Glück nicht allzu oft zu Gesicht bekommt. Letzten Freitag konnte man sich aber im Strandbad anschauen wie Profis diese Arbeit ausführen. Die ehrenamtlichen Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer zeigten zunächst im Sportbecken vor, wie man einen Menschen sicher aus dem Wasser holt. Mit professionellen Geräten, mit Haushaltsgegnständen wie einer Luftmatratze oder auch ganz ohne Hilfsmittel.

Anschließend konnten auch die Zuschauerinnen und Zuschauer selbst Hand anlegen und am eigenen Leib erfahren wie so etwas abläuft. Anschließend wurde den Gästen im Donaualtarm noch das sogenannte Rescue Board gezeigt. Optisch ähnlich wie ein Stand-up Paddelboard unterscheidet es sich doch in einem wichtigen Punkt davon. Es kippt wesentlich leichter. Was auf den ersten Blick merkwürdig wirkt hat einen ganz einfachen Hintergrund. Bei einer Rettung mit dem Board wird es beim Patienten umgedreht und die Person anschließend mit dem Board wieder so herum gedreht, dass es am Ende wieder richtig herum liegt. Deshalb muss diese Drehung so leicht wie möglich funktionieren. Der Umgang mit dem Rescue Board erfordert deshalb einiges an Übung. Ein Profi kann dann aber nicht nur eine Person sondern bis zu fünf Menschen gleichzeitig aus dem Wasser retten. Als Ansporn mit dem Board zu üben gibt es innerhalb der Wasserrettung auch Meisterschaften bei denen man seine Fähigkeiten unter Beweis stellen kann.

Die Wasserrettung ist vor allem bei großen Events die am oder im Wasser stattfinden vertreten. Dabei sind Triathlons immer etwas besonderes. Die Athletinnen und Athleten konzentrieren sich in der Vorbereitung meist zum Großteil auf das Laufen und das Radfahren. Beim Schwimmen kommt es dann oft zu Problemen die dann die Hilfe der Rettungskräfte erfordern.

Wer die Arbeit der Wasserrettung nun auch genauer kennenlernen will hat ab Herbst die Möglichkeit im Klosterneuburger Happyland an Kursen teilzunehmen und sich selbst im Retten zu üben.