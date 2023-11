Guter Saisonauftakt bei den Sitting Bulls

Ein Vorbereitungsturnier in Polen stellte das Team vor einige Herausforderungen, die den Bulls allerdings halfen sich in ihrer neuen Konstellation einzuspielen. Die erste Runde der österreichischen Meisterschaft war dann bereits ein voller Erfolg.

Ramo Rekanovic wechselte von den RBB Flinkstones nach Klosterneuburg und brachte auch noch Amir Colic mit. Der tschechische Nationalteamspieler Ivan Nestaval verstärkt ebenfalls die Bullen, wohingegen sein Landsmann und Coach des Nationalteams Ondra Pliska eine Auszeit nimmt. Beim ersten Turnier in dieser neuen Konstellation in Polen konnten die Klosterneuburger eines von vier Spielen für sich entscheiden. Coach Andreas Zankl ist dennoch zufrieden mit seinem Team. „Wir hatten einige Abstimmungsprobleme und auch sonst merkt man der Mannschaft an, dass sie noch nicht perfekt eingespielt ist, aber es gibt auch schon viele positive Ansätze, auf denen man aufbauen kann“, schreibt er nach dem Turnier.

Guter Start in die Meisterschaft

Am vergangenen Samstag startete schließlich die erste Runde der Gruppe A der Österreichischen Meisterschaft in Kärnten, bei der die Bullen auf die Flinkstones 2 und die Carinthian Broncos trafen. Mit 94:22 und 82:32 konnte man beide Begegnungen eindeutig für sich entscheiden. Nun gibt es eine einwöchige Erholungspause für die Klosterneuburger. Dann müssen sie gegen ihre größten Konkurrenten um den Titel antreten. „Die Flinkstones 1 waren schon immer unsere härtesten Gegner aber ich bin zuversichtlich, dass wir mit unserem Team gute Chancen haben sie auch dieses Jahr wieder zu schlagen“, schaut Coach Andreas Zankl positiv in die Zukunft.