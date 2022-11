Klosterneuburg: Eine neue Anlage für luftige Höhenflüge

Werbung

Aufmerksamen Augen wird es bereits aufgefallen sein: Neben der Laufbahn im Happyland steht seit wenigen Wochen eine nagelneue Hochsprunganlage.

Diese wurde vor Kurzem von Sportstadtrat Christoph Kaufmann gemeinsam mit dem ULC Klosterneuburg und Happyland-Geschäftsführer Wolfgang Ziegler eröffnet. Mit der Errichtung dieser Anlage kamen die Stadtgemeinde Klosterneuburg und das Happyland einem großen Wunsch des ULC Klosterneuburg nach.

Auch der Sportstadtrat selbst ließ sich zu einem Testsprung auf der neuen Anlage überreden. Foto: ULC Klosterneuburg

Mit seinen rund 140 aktiven Mitgliedern zählt der ULC Klosterneuburg ja zu den größten und auch zu den erfolgreichsten Leichtathletikvereinen in Niederösterreich. Neben den „Road Runners“ die sich - wie der Name schon sagt- hauptsächlich auf den Lauf konzentrieren, gibt es aber auch die „Athletics“ bei denen auch das Werfen und Springen auf dem Trainingsplan steht. Gerade für diese Gruppe ist die neue Anlage notwendig, um weitere Fortschritte zu machen.

„Ich freue mich, dass wir das Projekt rechtzeitig zum 40-Jahr Jubiläum des Vereins realisieren konnten und wünsche den Athletinnen und Athleten alles Gute fürs Training“, sagte Sportstadtrat Christoph Kaufmann im Rahmen der Eröffnung.

„Die Anlage ist uns als Verein sehr wichtig. Das L in ULC steht ja für Leichtathletik und der Hochsprung ist da auch ein wichtiger Teil. Wir wollen besonders die Jugend dabei unterstützen, bei uns in Klosterneuburg ein vollständiges Leichtathletik-Training machen zu können. Das war ein großer Schritt in die richtige Richtung und wird uns in vielen Bereichen noch reichlich Freude machen“, strahlte ULC-Obmann Roland Weissenbök mit der neuen Anlage um die Wette.

Die Projektkosten für die Hochsprunganlage beliefen sich auf rund 18.000 Euro und wurden auch mit Mitteln des Landes NÖ gefördert.