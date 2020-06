Sowohl die Bundesliga als auch die zweite Bundesliga im Tennis finden heuer als „Lightvariante“ statt. Während es Meister und Aufsteiger geben wird, kann niemand absteigen. Die Bundesligagruppen werden somit für die nächste Saison zwar aufgestockt, aber so konnte man von Seiten des ÖTV sicherlich mehr Teams, bei denen noch nicht so viel Planungssicherheit geherrscht hat, davon überzeugen, an der nächsten Spielzeit teilzunehmen.

Tennis KTV will Weg mit jungen Talenten fortsetzen

Für die Klosterneuburger, die bereits letzte Saison einen Verjüngungsprozess gestartet haben, kommt diese spezielle Saison sportlich zu einem günstigen Zeitpunkt. Ohne den drohenden Abstieg können die jüngeren Spieler und Spielerinnen in die höheren Klassen hineinschnuppern und sich an das Niveau und die Atmosphäre gewöhnen, ohne Angst haben zu müssen, eventuell wichtige Punkte in der Meisterschaft zu verspielen.

Außerdem gibt man den Nachwuchstalenten, die jetzt in der Bundesliga oder der zweiten Bundesliga auflaufen dürfen, eine ordentliche Prise Selbstvertrauen und Motivation mit auf den weiteren Weg. Wenn man so mit seinen Talenten umgeht, darf man sich auch berechtigte Hoffnungen darauf machen, dass manche dem Verein langfristig erhalten bleiben.