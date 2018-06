Mit etwas Schützenhilfe von Stockerau könnte der FC Klosterneuburg den Klassenerhalt zwar noch schaffen, am Ende der aktuellen Spielzeit wird man sich allerdings trotzdem auf einem der letzten beiden Plätze und damit eigentlich auf einem Abstiegsplatz wiederfinden.

Der erste Blick in solchen Situationen fällt natürlich meistens auf die Trainer. Vor allem im Frühjahr war die Bilanz des vorherigen Trainers Christian Redl unterirdisch. Nach einem Unentschieden in Lassee und einem Sieg in Bisamberg sah die Welt noch in Ordnung aus doch was folgte war katastrophal für ein Team im Abstiegskampf. Fünf Niederlagen in Serie, darunter ein 0:7 Untergang gegen Laa an der Thaya und ein 3:6 gegen den damaligen Tabellennachbarn Tulln kosteten Redl schlussendlich das Traineramt. Unter dem Trainerduo Krajina/Wertheim lief es dann besser. Mit drei Siegen und zwei Niederlagen fand man wieder besser zur eigenen Form und konnte sich wieder an Tulln herankämpfen.

Sollte man den Klassenerhalt schaffen, wird ein neuer Trainer allerdings nicht alles regeln können. Auch auf Spielerseite muss der FCK sich auf manchen Positionen verstärken, um wieder konkurrenzfähig zu sein. Ansonsten droht ein ähnliches Schicksal wie in dieser Saison.